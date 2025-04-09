Меган Маркл почала новий бізнес та розкрила секрет свого успіху

Новий бізнес-проєкт герцогині Сассекської, бренд As Ever, буквально за лічені хвилини після запуску став хітом. Вона розповіла, що допомогло їй підняти такий ажіотаж.

До першого асортименту увійшли суміші для випічки, чай, мед та фруктова паста. Про це пише 24 Канал із посиланням на Inc.

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Навчання Меган Маркл продовжується

Усі позиції розкупили менше ніж за годину. Найшвидше з полиць сайту зник найдорожчий продукт — квітковий мед із сотами за 28 доларів, який розкупили всього за п’ять хвилин.

Шлях до бізнесу для Меган був непростим – вона продовжує вчитися керувати справою та часто консультується з відомими підприємницями, серед яких – Серена Вільямс (Wyn Beauty), Вітні Вулф Герд (Bumble) і Вікі Цай (Tatcha).

Маркл також поділилася порадою, яка, за її словами, стала для неї бізнес-орієнтиром на щодень:

Якщо завдання можна виконати за п’ять хвилин – зробіть це одразу,

– зазначила вона.

Жінка переконана, що такий принцип не лише допомагає уникати накопичення дрібних справ, а й тренує довіру до власної інтуїції. За її словами, це допомагає ухвалювати рішення швидко, не застрягаючи в нескінченних сумнівах.