В первый ассортимент вошли смеси для выпечки, чай, мед и фруктовая паста. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Inc.

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Обучение Меган Маркл продолжается

Все позиции раскупили меньше чем за час. Быстрее всего с полок сайта исчез самый дорогой продукт - цветочный мед с сотами за 28 долларов, который раскупили всего за пять минут.

Путь к бизнесу для Меган был непростым – она продолжает учиться управлять делом и часто консультируется с известными предпринимательницами, среди которых – Серена Уильямс (Wyn Beauty), Уитни Вулф Герд (Bumble) и Вики Цай (Tatcha).

Маркл также поделилась советом, который, по ее словам, стал для нее бизнес-ориентиром на каждый день:

Если задачу можно выполнить за пять минут – сделайте это сразу,

– отметила она.

Женщина убеждена, что такой принцип не только помогает избегать накопления мелких дел, но и тренирует доверие к собственной интуиции. По ее словам, это помогает принимать решения быстро, не застревая в бесконечных сомнениях.