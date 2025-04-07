По словам Энн Симмонс, которая более десяти лет работала в королевском доме, Кейт начинает свой день без суеты, сосредотачиваясь на нескольких привычных шагах, которые стали частью ее ежедневной рутины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Уход за волосами и за кожей

Прежде всего, она умывается холодной водой. Такой подход не только освежает, но и помогает снять отеки и стимулирует кровообращение, делая кожу более упругой и яркой. Для ухода за волосами Кейт использует аргановое масло холодного отжима – натуральное средство, богатое витамином Е и жирными кислотами, защищающее от вредного воздействия тепла и придающее волосам блеск.

Хотя она имеет доступ к роскошной косметике, принцесса предпочитает простой увлажняющий крем без ароматизаторов, доверяя проверенным средствам без лишних компонентов. Интересно, что важное место в ее утренней рутине занимает спокойствие - она каждое утро садится у окна с чашкой чая, не пользуясь телефоном, чтобы начать день без информационного шума.

В макияже Кейт также сдержанна: немного консилера, нежные румяна и бальзам для губ. Такой легкий подход не только подчеркивает ее естественную красоту, но и позволяет коже оставаться здоровой. Ее пример показывает, что красота часто кроется именно в простоте и последовательности.