За словами Енн Сіммонс, яка понад десять років працювала в королівському домі, Кейт починає свій день без метушні, зосереджуючись на кількох звичних кроках, які стали частиною її щоденної рутини. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Mirror.

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Догляд за волоссям та за шкірою

Перш за все, вона вмивається холодною водою. Такий підхід не лише освіжає, а й допомагає зняти набряки та стимулює кровообіг, роблячи шкіру пружнішою та яскравішою. Для догляду за волоссям Кейт використовує арганову олію холодного віджиму – натуральний засіб, багатий на вітамін Е та жирні кислоти, що захищає від шкідливого впливу тепла і надає волоссю блиску.

Хоча вона має доступ до розкішної косметики, принцеса надає перевагу простому зволожувальному крему без ароматизаторів, довіряючи перевіреним засобам без зайвих компонентів. Цікаво, що важливе місце в її ранковій рутині займає спокій — вона щоранку сідає біля вікна з чашкою чаю, не користуючись телефоном, аби почати день без інформаційного шуму.

У макіяжі Кейт також стримана: трохи консилеру, ніжні рум’яна та бальзам для губ. Такий легкий підхід не тільки підкреслює її природну красу, а й дозволяє шкірі залишатися здоровою. Її приклад показує, що краса часто криється саме в простоті та послідовності.