До першого асортименту увійшли суміші для випічки, чай, мед та фруктова паста. Про це пише 24 Канал із посиланням на Inc.

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Навчання Меган Маркл продовжується

Усі позиції розкупили менше ніж за годину. Найшвидше з полиць сайту зник найдорожчий продукт — квітковий мед із сотами за 28 доларів, який розкупили всього за п’ять хвилин.

Шлях до бізнесу для Меган був непростим – вона продовжує вчитися керувати справою та часто консультується з відомими підприємницями, серед яких – Серена Вільямс (Wyn Beauty), Вітні Вулф Герд (Bumble) і Вікі Цай (Tatcha).

Маркл також поділилася порадою, яка, за її словами, стала для неї бізнес-орієнтиром на щодень:

Якщо завдання можна виконати за п’ять хвилин – зробіть це одразу,

– зазначила вона.

Жінка переконана, що такий принцип не лише допомагає уникати накопичення дрібних справ, а й тренує довіру до власної інтуїції. За її словами, це допомагає ухвалювати рішення швидко, не застрягаючи в нескінченних сумнівах.