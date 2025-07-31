Лише раз в історії Чак Норріс і Брюс Лі зійшлися в одному кадрі. Їхня сцена бою у фільмі "Шлях дракона" стала культовою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @RecapUA на YouTube.

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Яким був бій Брюса Лі та Чака Норріса?

Епічна сутичка Брюса Лі та Чака Норріса у фільмі "Шлях дракона" увійшла в історію як одна з найвідоміших сцен рукопашного бою в кінематографі. Їх бій тривав на екрані майже десять хвилин.

Цікаво, що на момент зйомок Чак Норріс був чинним п’ятиразовим чемпіоном світу з карате. У одному з інтерв'ю він розповів, що Брюс Лі не був професійним бійцем, але мав блискавичну швидкість, талант і неймовірну харизму.

Бій Брюса Лі та Чака Норріса у фільмі "Шлях дракона": дивіться відео

Чак Норріс також зазначав, що вони обидва розуміли різницю між екранним боєм і справжньою сутичкою, тому вони створювали кіно, а не намагались з'ясувати, хто крутіший.

Попри те, що багато професійних спортсменів вважали, що в реальному поєдинку Чак Норріс з легкістю би переміг Брюса Лі, сам актор заявляв, що не впевнений у цьому і не хотів би перевіряти.

До слова, раніше ми розповідали про те, що Орландо Блум розчарувався в одній зі своїх найпопулярніших ролей. Усе через те, що йому було некомфортно грати роль слабкого героя.