Єдиний раз в історії: як Брюс Лі і Чак Норріс зійшлися в бою, що став легендарним
- Брюс Лі та Чак Норріс зійшлися в культовій сцені бою, яка тривала майже десять хвилин.
Попри те, що Чак Норріс був п’ятиразовим чемпіоном світу з карате, бій у фільмі був постановочним, і обидва актори розуміли різницю між екранним боєм та реальною сутичкою.
Лише раз в історії Чак Норріс і Брюс Лі зійшлися в одному кадрі. Їхня сцена бою у фільмі "Шлях дракона" стала культовою.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @RecapUA на YouTube.
Дивіться також Чому всі сценарії у світі написані одним шрифтом
Яким був бій Брюса Лі та Чака Норріса?
Епічна сутичка Брюса Лі та Чака Норріса у фільмі "Шлях дракона" увійшла в історію як одна з найвідоміших сцен рукопашного бою в кінематографі. Їх бій тривав на екрані майже десять хвилин.
Цікаво, що на момент зйомок Чак Норріс був чинним п’ятиразовим чемпіоном світу з карате. У одному з інтерв'ю він розповів, що Брюс Лі не був професійним бійцем, але мав блискавичну швидкість, талант і неймовірну харизму.
Бій Брюса Лі та Чака Норріса у фільмі "Шлях дракона": дивіться відео
Чак Норріс також зазначав, що вони обидва розуміли різницю між екранним боєм і справжньою сутичкою, тому вони створювали кіно, а не намагались з'ясувати, хто крутіший.
Попри те, що багато професійних спортсменів вважали, що в реальному поєдинку Чак Норріс з легкістю би переміг Брюса Лі, сам актор заявляв, що не впевнений у цьому і не хотів би перевіряти.
До слова, раніше ми розповідали про те, що Орландо Блум розчарувався в одній зі своїх найпопулярніших ролей. Усе через те, що йому було некомфортно грати роль слабкого героя.