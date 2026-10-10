Тренди Фудтренди Прощавай, матча: який японський чай став новим трендом у кав'ярнях по всьому світу
10 жовтня, 22:54
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Прощавай, матча: який японський чай став новим трендом у кав'ярнях по всьому світу

Аліна Кулеба

Схоже, ера шаленої популярності матчі поступово минає. Через високий попит у світі виник дефіцит сировини, а ціни на яскраво-зелений порошок стрімко пішли вгору.

На тлі цього баристи та ресторатори знайшли нову альтернативу, яка зараз активно набирає обертів у соцмережах та меню європейських і українських закладів, пише 24 Канал.

Чому цей чай стає популярним?

Новим улюбленцем публіки стає ходзіча (hōjicha) – унікальний смажений японський зелений чай

Головна відмінність ходзіча від інших зелених чаїв полягає в тому, що його листя та стебла обсмажують за високої температури (до 200 градусів). Це повністю змінює колір, смак та властивості напою.

Чай абсолютно не гірчить і не має трав'яного присмаку. Завдяки обсмажуванню він набуває насиченого горіхово-карамельного смаку з легкими димними нотками. 

Термічна обробка руйнує більшу частину кофеїну. Якщо матчу п'ють зранку замість кави, то ходзіча можна спокійно замовляти ввечері – він не завадить здоровому сну. 

Чай містить багато L-теаніну – амінокислоти, яка допомагає знизити рівень стресу та розслабитися. 

Як приготувати трендовий чай: дивитись відео

Як його подають? 

Найпопулярніший формат у кав'ярнях – ходзіча-лате. Порошок чаю змішують із молоком (найкраще смакує з вівсяним або горіховим). 

Візуально напій нагадує каву або какао, а за смаком – ніжний горіховий десерт. 

Кондитери також активно використовують новинку: пудру ходзіча додають у морозиво, муси та випічку, щоб збалансувати солодкість десертів глибоким димним профілем. 