На этом фоне бариста и рестораторы нашли новую альтернативу, которая сейчас активно набирает популярность в соцсетях и в меню европейских и украинских заведений, пишет 24 Канал.

Почему этот чай становится популярным?

Новым любимцем публики становится ходзича (hōjicha) – уникальный жареный японский зеленый чай.

Главное отличие ходзича от других зеленых чаев заключается в том, что его листья и стебли обжаривают при высокой температуре (до 200 градусов). Это полностью меняет цвет, вкус и свойства напитка.

Чай совершенно не горький и не имеет травянистого привкуса. Благодаря обжариванию он приобретает насыщенный орехово-карамельный вкус с легкими дымными нотками.

Термическая обработка разрушает большую часть кофеина. Если матчу пьют утром вместо кофе, то ходзича можно смело заказывать вечером – он не помешает здоровому сну.

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Чай содержит много L-теанина – аминокислоты, которая помогает снизить уровень стресса и расслабиться.

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Как его подают?

Самый популярный вариант в кофейнях – ходзича-латте. Порошок чая смешивают с молоком (лучше всего сочетается с овсяным или ореховым).

Визуально напиток напоминает кофе или какао, а по вкусу – нежный ореховый десерт.

Кондитеры также активно используют новинку: пудру ходзича добавляют в мороженое, муссы и выпечку, чтобы сбалансировать сладость десертов глубоким дымным оттенком.