Рівень милоти максимальний: чихуахуа в шоломі та формі став рекрутом Нацгвардії Мексики
Зазвичай, коли говорять про службових собак, уявляють великих вівчарок або лабрадорів, які долають смуги перешкод і виконують складні завдання. Але в Мексиці цю картину несподівано доповнив пес, якого складно уявити у військовій формі.
13-місячний чихуахуа на ім'я Командо вже став одним із найпомітніших чотирилапих представників мексиканської Нацгвардії. Про незвичайного рекрута розповіли Reuters.
Який на вигляд чотирилапий нацгвардієць?
Найменший службовий пес Командо важить близько 7 кілограмів, а його зріст становить лише 21 сантиметр. Для порівняння, поруч із ним тренуються значно більші службові собаки.
Попри свої розміри, чихуахуа проходить справжню підготовку. На тренуваннях він долає сходи та перешкоди, а для служби отримав цілий комплект спорядження: тактичний жилет, шолом, окуляри та навіть маленьку камеру, закріплену на голові.
Попри кумедний вигляд, Командо не просто талісман Нацгвардії. Його тренують також для пошуково-рятувальної роботи.
Пес регулярно бере участь у церемоніях, шкільних заходах та зустрічах із громадськістю. Він уже з'явився на параді до Дня незалежності Мексики, а в соцмережах навколо нього почали з'являтися меми та навіть анімовані зображення.
Який на вигляд Командо / REUTERS
Як пес потрапив до правоохоронних органів?
Командо потрапив до Нацгвардії приблизно пів року тому. Його попередні літні власники більше не могли за ним доглядати, тому собаку прихистили у силовій структурі.
Чихуахуа помітно відрізняється від більшості службових собак Нацгвардії у Мексиці. У її підрозділах працюють близько 350 собак, переважно німецькі вівчарки та лабрадори.
Офіцери кажуть, що Командо має виконувати ще одну важливу роль – допомагати змінювати сприйняття Нацгвардії.
За словами лейтенантки Дебори Ернандес, маленький пес показує людям, що навіть сувора силова структура може мати більш людяне обличчя. А поки Командо просто робить те, що вміє найкраще: носить крихітний шолом, бігає смугою перешкод і збирає лайки.