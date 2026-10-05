13-месячный чихуахуа по кличке Командо уже стал одним из самых заметных четвероногих представителей мексиканской Национальной гвардии. Об этом необычном новобранце рассказали в Reuters.

Как выглядит четвероногий нацгвардеец?

Самая маленькая служебная собака Командо весит около 7 килограммов, а его рост составляет всего 21 сантиметр. Для сравнения: рядом с ним тренируются гораздо более крупные служебные собаки.

Несмотря на свои размеры, чихуахуа проходит полноценную подготовку. На тренировках он преодолевает лестницы и препятствия, а для службы получил целый комплект снаряжения: тактический жилет, шлем, очки и даже маленькую камеру, закрепленную на голове.

Несмотря на забавный вид, Командо – не просто талисман Национальной гвардии. Его также готовят к поисково-спасательным операциям.

Пес регулярно участвует в церемониях, школьных мероприятиях и встречах с общественностью. Он уже появился на параде в честь Дня независимости Мексики, а в соцсетях вокруг него начали появляться мемы и даже анимированные изображения.

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Как выглядит Командо / REUTERS

Как пес попал в правоохранительные органы?

Командо попал в Нацгвардию примерно полгода назад. Его прежние пожилые владельцы больше не могли за ним ухаживать, поэтому собаку приютили в силовой структуре.

Чихуахуа заметно отличается от большинства служебных собак Национальной гвардии в Мексике. В ее подразделениях служат около 350 собак, преимущественно немецкие овчарки и лабрадоры.

Офицеры говорят, что Командо должен выполнять еще одну важную роль – помогать менять восприятие Нацгвардии.

По словам лейтенанта Деборы Эрнандес, маленькая собачка показывает людям, что даже суровая силовая структура может иметь более человечное лицо. А пока "Командо" просто делает то, что умеет лучше всего: носит крошечный шлем, бегает по полосе препятствий и собирает лайки.