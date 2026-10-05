13-місячний чихуахуа на ім'я Командо вже став одним із найпомітніших чотирилапих представників мексиканської Нацгвардії. Про незвичайного рекрута розповіли Reuters.

Який на вигляд чотирилапий нацгвардієць?

Найменший службовий пес Командо важить близько 7 кілограмів, а його зріст становить лише 21 сантиметр. Для порівняння, поруч із ним тренуються значно більші службові собаки.

Попри свої розміри, чихуахуа проходить справжню підготовку. На тренуваннях він долає сходи та перешкоди, а для служби отримав цілий комплект спорядження: тактичний жилет, шолом, окуляри та навіть маленьку камеру, закріплену на голові.

Попри кумедний вигляд, Командо не просто талісман Нацгвардії. Його тренують також для пошуково-рятувальної роботи.

Пес регулярно бере участь у церемоніях, шкільних заходах та зустрічах із громадськістю. Він уже з'явився на параді до Дня незалежності Мексики, а в соцмережах навколо нього почали з'являтися меми та навіть анімовані зображення.

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Який на вигляд Командо / REUTERS

Як пес потрапив до правоохоронних органів?

Командо потрапив до Нацгвардії приблизно пів року тому. Його попередні літні власники більше не могли за ним доглядати, тому собаку прихистили у силовій структурі.

Чихуахуа помітно відрізняється від більшості службових собак Нацгвардії у Мексиці. У її підрозділах працюють близько 350 собак, переважно німецькі вівчарки та лабрадори.

Офіцери кажуть, що Командо має виконувати ще одну важливу роль – допомагати змінювати сприйняття Нацгвардії.

За словами лейтенантки Дебори Ернандес, маленький пес показує людям, що навіть сувора силова структура може мати більш людяне обличчя. А поки Командо просто робить те, що вміє найкраще: носить крихітний шолом, бігає смугою перешкод і збирає лайки.