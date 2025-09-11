Еспресо та американо, лате та флет-вайт: чим відрізняються популярні напої
Баристи пояснили відмінності між еспресо, американо та фільтром, які полягають у способі приготування, насиченості смаку та вмісті кофеїну.
Існує дуже багато різних кавових напоїв. Часто людям складно обрати серед них, адже не завжди зрозуміло, чим вони відрізняються.
Баристи кавової мережі My Kava Софія та Данило у коментарі 24 Каналу розповіли, чим відрізняються популярні напої. Це пояснення допоможе розібратись у ключових відмінностях.
У чому різниця між еспресо, американо та фільтром?
Баристи пояснили різницю між кількома кавовими напоями. За їхніми словами, різниця полягає у способі приготування, у насиченості кавового смаку, насиченості і вмісті кофеїну.
Еспресо – переважно солодкий, терпкий, горіховий. Фільтр – кислий та фруктовий. Американо – огидний,
– сміючись пояснили вони.
Яка різниця між лате, флет-вайтом і капучино?
Тут також баристи допомогли розібратись. Звісно, найбільша відмінність у смаку кавового напою.
Кавові напої різні на смак / Фото Pexels
Лате – більш молочний напій, флет-вайт – має більш кавовий смак, а капучино утримує баланс кави і молока,
– зазначили баристи.
Крім цього, різниця у щільності піни. Найм'якіша піна у флет-вайті, найщільніша – в капучино, лате – по середині. Так само по міцності – найм'якший напій – лате, найбільш кавовонасичений – флет-вайт.
Що найчастіше замовляють українці?
- Баристи розповіли, що з холодних напоїв зараз найчастіше замовляють оранж, еспресо-тонік, айс лате. А з гарячих те, що зараз найчастіше обирають у кав'ярнях – це капучино, лате, фільтр. Також – дабл-капучино.
- Водночас початок повномасштабної війни ніяк не вплинув на смаки українців у каві.
- Українці часто обирають кокосове молоко до кави. За словами барист, зараз воно найпопулярніше, однак часто обирають також бананове молоко. Це пояснюють зокрема і тим, що смак вівсяного молока людям не надто до вподоби.