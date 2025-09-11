Баристи кавової мережі My Kava Софія та Данило у коментарі 24 Каналу розповіли, чим відрізняються популярні напої. Це пояснення допоможе розібратись у ключових відмінностях.

У чому різниця між еспресо, американо та фільтром?

Баристи пояснили різницю між кількома кавовими напоями. За їхніми словами, різниця полягає у способі приготування, у насиченості кавового смаку, насиченості і вмісті кофеїну.

Еспресо – переважно солодкий, терпкий, горіховий. Фільтр – кислий та фруктовий.

– сміючись пояснили вони.

Яка різниця між лате, флет-вайтом і капучино?

Тут також баристи допомогли розібратись. Звісно, найбільша відмінність у смаку кавового напою.



Кавові напої різні на смак / Фото Pexels

Лате – більш молочний напій, флет-вайт – має більш кавовий смак, а капучино утримує баланс кави і молока,

– зазначили баристи.

Крім цього, різниця у щільності піни. Найм'якіша піна у флет-вайті, найщільніша – в капучино, лате – по середині. Так само по міцності – найм'якший напій – лате, найбільш кавовонасичений – флет-вайт.

Що найчастіше замовляють українці?