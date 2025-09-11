Баристи кавової мережі My Kava Софія та Данило у коментарі 24 Каналу розповіли, чим відрізняються популярні напої. Це пояснення допоможе розібратись у ключових відмінностях.
У чому різниця між еспресо, американо та фільтром?
Баристи пояснили різницю між кількома кавовими напоями. За їхніми словами, різниця полягає у способі приготування, у насиченості кавового смаку, насиченості і вмісті кофеїну.
Еспресо – переважно солодкий, терпкий, горіховий. Фільтр – кислий та фруктовий. Американо – огидний,
– сміючись пояснили вони.
Яка різниця між лате, флет-вайтом і капучино?
Тут також баристи допомогли розібратись. Звісно, найбільша відмінність у смаку кавового напою.
Кавові напої різні на смак / Фото Pexels
Лате – більш молочний напій, флет-вайт – має більш кавовий смак, а капучино утримує баланс кави і молока,
– зазначили баристи.
Крім цього, різниця у щільності піни. Найм'якіша піна у флет-вайті, найщільніша – в капучино, лате – по середині. Так само по міцності – найм'якший напій – лате, найбільш кавовонасичений – флет-вайт.
Що найчастіше замовляють українці?
- Баристи розповіли, що з холодних напоїв зараз найчастіше замовляють оранж, еспресо-тонік, айс лате. А з гарячих те, що зараз найчастіше обирають у кав'ярнях – це капучино, лате, фільтр. Також – дабл-капучино.
- Водночас початок повномасштабної війни ніяк не вплинув на смаки українців у каві.
- Українці часто обирають кокосове молоко до кави. За словами барист, зараз воно найпопулярніше, однак часто обирають також бананове молоко. Це пояснюють зокрема і тим, що смак вівсяного молока людям не надто до вподоби.