Баристы кофейной сети My Kava София и Даниил в комментарии 24 Канала рассказали, чем отличаются популярные напитки. Это объяснение поможет разобраться в ключевых отличиях.

В чем разница между эспрессо, американо и фильтром?

Баристы объяснили разницу между несколькими кофейными напитками. По их словам, разница заключается в способе приготовления, в насыщенности кофейного вкуса, насыщенности и содержании кофеина.

Эспрессо – преимущественно сладкий, терпкий, ореховый. Фильтр – кислый и фруктовый. Американо – отвратительный,

– смеясь объяснили они.

Какая разница между латте, флет-вайтом и капучино?

Здесь также баристы помогли разобраться. Конечно, самое большое отличие во вкусе кофейного напитка.



Кофейные напитки разные на вкус / Фото Pexels

Латте – более молочный напиток, флет-вайт – имеет более кофейный вкус, а капучино удерживает баланс кофе и молока,

– отметили баристы.

Кроме этого, разница в плотности пены. Самая мягкая пена во флет-вайте, самая плотная – в капучино, латте – по середине. Так же по крепости – самый мягкий напиток – латте, самый кофенасыщенный – флет-вайт.

Что чаще всего заказывают украинцы?