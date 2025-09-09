Баристы кофейной сети My Kava София и Даниил в комментарии для 24 Канала рассказали, изменились ли предпочтения украинцев в кофе.

Что заказывают чаще всего?

Баристы рассказали, что из холодных напитков сейчас чаще всего заказывают оранж, эспрессо тоник, айс латте. А из горячих то, что сейчас чаще всего выбирают в кофейнях – это капучино, латте, фильтр. Также – дабл капучино.

В то же время начало полномасштабной войны никак не повлияло на вкусы украинцев в кофе.

Украинцы часто выбирают кокосовое молоко к кофе. По словам барист, сейчас оно самое популярное, однако часто выбирают также банановое молоко.



Баристы рассказали о популярных напитках / Фото Pexels

Что самое странное заказывали люди?

Не обошлось также и без странных заказов. Таких было достаточно и очень разных. В частности, был заказ – подать воду с молоком: половина того, половина другого и добавить корицы.

Также заказывали капучино на 4 эспрессо, эспрессо с какао, а еще – матча-шот и 2 шота эспрессо,

– отметили баристы.

Нужно ли добавлять щепотку соли в эспрессо?

Можно часто встретить мнение о том, что для улучшения вкуса эспрессо стоит добавить к напитку щепотку соли. Однако такой эксперимент может испортить вкус напитка.

По их словам, соль лишь перегрузит эспрессо и сделает вкус слишком интенсивным.

