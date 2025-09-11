Эспрессо и американо, латте и флэт-вайт: чем отличаются популярные напитки
Баристы объяснили различия между эспрессо, американо и фильтром, которые заключаются в способе приготовления, насыщенности вкуса и содержании кофеина.
Существует очень много различных кофейных напитков. Часто людям сложно выбрать среди них, ведь не всегда понятно, чем они отличаются.
Баристы кофейной сети My Kava София и Даниил в комментарии 24 Канала рассказали, чем отличаются популярные напитки. Это объяснение поможет разобраться в ключевых отличиях.
В чем разница между эспрессо, американо и фильтром?
Баристы объяснили разницу между несколькими кофейными напитками. По их словам, разница заключается в способе приготовления, в насыщенности кофейного вкуса, насыщенности и содержании кофеина.
Эспрессо – преимущественно сладкий, терпкий, ореховый. Фильтр – кислый и фруктовый. Американо – отвратительный,
– смеясь объяснили они.
Какая разница между латте, флет-вайтом и капучино?
Здесь также баристы помогли разобраться. Конечно, самое большое отличие во вкусе кофейного напитка.
Кофейные напитки разные на вкус / Фото Pexels
Латте – более молочный напиток, флет-вайт – имеет более кофейный вкус, а капучино удерживает баланс кофе и молока,
– отметили баристы.
Кроме этого, разница в плотности пены. Самая мягкая пена во флет-вайте, самая плотная – в капучино, латте – по середине. Так же по крепости – самый мягкий напиток – латте, самый кофенасыщенный – флет-вайт.
Что чаще всего заказывают украинцы?
- Баристы рассказали, что из холодных напитков сейчас чаще всего заказывают оранж, эспрессо-тоник, айс латте. А из горячих то, что сейчас чаще всего выбирают в кофейнях – это капучино, латте, фильтр. Также – дабл-капучино.
- В то же время начало полномасштабной войны никак не повлияло на вкусы украинцев в кофе.
- Украинцы часто выбирают кокосовое молоко к кофе. По словам барист, сейчас оно самое популярное, однако часто выбирают также банановое молоко. Это объясняют в том числе и тем, что вкус овсяного молока людям не слишком нравится.