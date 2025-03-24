Які продукти Кейт Міддлтон обирає на сніданок

Сніданок – один із найважливіших прийомів їжі. У королівській родині Великої Британії також приділяють цьому неабияку увагу.

Королівська сім'я завжди приділяла особливу увагу здоровому способу життя, і принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, є яскравим прикладом цього підходу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Журнал OK.

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Що вона їсть на сніданок

Вона дотримується збалансованого харчування та обирає продукти, які не лише корисні, а й допомагають підтримувати енергію та гарне самопочуття.

Одним із головних принципів харчування Кейт є вживання суперфудів. На сніданок вона часто обирає:

Шпинат – багатий на залізо, білок та мікроелементи, які підтримують здоров'я кісток і стабілізують рівень цукру в крові.

Капусту кейл – містить вітаміни A і C, які зміцнюють імунітет і позитивно впливають на шкіру.



Кейт Міддлтон обирає шпинат / Фото Pexels

Корисні перекуси

Протягом дня принцеса віддає перевагу легким та корисним закускам:

Ягоди годжі – відомі своїми імуномодулювальними властивостями.

Попкорн без добавок – допомагає зберегти ситість, не перевантажуючи організм зайвими калоріями.

На відміну від інших членів королівської родини, які не проти поласувати шоколадом, Кейт обирає корисні альтернативи та дотримується принципів збалансованого харчування.

Її підхід до здорового способу життя не лише підтримує фізичну форму, а й позитивно впливає на психоемоційний стан, що підтверджує її власним прикладом.