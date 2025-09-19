Укр Рус
Тренди Фудтренди З чого готувати торти 4 тисячі років тому: вчені розкрили рецепт найстарішого у світі десерту
19 вересня, 19:28
3

З чого готувати торти 4 тисячі років тому: вчені розкрили рецепт найстарішого у світі десерту

Юрій Семенюк
Основні тези
  • Найстаріший у світі торт, знайдений археологами, датований 2200 роком до нашої ери і має діаметр 11 сантиметрів.
  • Торт складається з двох коржів, між якими була начинка.

Здається, поласувати солодким люди любили з давніх часів. Саме це доводить знайдений археологами торт, вік якого понад 4 тисячі років.

Цей десерт археологи знайшли на території Давнього Єгипту. Більше про нього розповість 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Цікаво Кейт Мідлтон розповіла, яким стравам віддає перевагу та назвала улюблену

Що відомо про найстаріший у світі торт?

Офіційно знайдений археологами десерт датований 2200 роком до нашої ери та є найстарішим тортом у світі. Щонайменше, найстарішим, про який відомо. Діаметр торта – 11 сантиметрів. Зараз цей торт зберігають у Музеї харчової культури Alimentarium у Швейцарії.

Як стверджують експерти, до складу цього десерту входили кунжут та мед і, ймовірно, молоко. Більше інформації дає про цей торт сам музей Alimentarium

Торт складається з двох пшеничних коржів, які були випечені у мідних формах.

Форми попередньо нагрівали на вогні та клали на вологе тісто, що призводило до утворення бульбашок повітря всередині. Коли пиріг охолоджувався, ці бульбашки повітря виходили, створюючи вакуум у формі. Це забезпечувало прилипання пирога до металу та дозволяло йому зберігатися донині, 
– йдеться в описі експонату.

Десерт учені виявили під час розкопок у 1913 році в гробниці члена родини фараона Пепі ІІ. 


Такий вигляд має найстаріший торт у світі / Фото Музею харчової культури

А як щодо давніх українських рецептів?

  • Тим часом видання "Терен" повідомляє, що у Тернополі відродили давній рецепт торта, який складається з горіхових коржів, просочених кавово-ромовим сиропом і з масляним кремом. 

  • Понад 100 років тому цей десерт як "Тернопільський торт" був візитівкою міста, проте з часом був забутий. Зараз же команда кондитерів доклала зусиль для відновлення десерту. 

  • Тому тепер у переліку "солодкої мандрівки" компанію "Київському" та "Ужгородському" складе компанію ще й "Тернопільський торт".