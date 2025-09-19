Здається, поласувати солодким люди любили з давніх часів. Саме це доводить знайдений археологами торт, вік якого понад 4 тисячі років.

Цей десерт археологи знайшли на території Давнього Єгипту. Більше про нього розповість 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Що відомо про найстаріший у світі торт?

Офіційно знайдений археологами десерт датований 2200 роком до нашої ери та є найстарішим тортом у світі. Щонайменше, найстарішим, про який відомо. Діаметр торта – 11 сантиметрів. Зараз цей торт зберігають у Музеї харчової культури Alimentarium у Швейцарії.

Як стверджують експерти, до складу цього десерту входили кунжут та мед і, ймовірно, молоко. Більше інформації дає про цей торт сам музей Alimentarium.

Торт складається з двох пшеничних коржів, які були випечені у мідних формах.

Форми попередньо нагрівали на вогні та клали на вологе тісто, що призводило до утворення бульбашок повітря всередині. Коли пиріг охолоджувався, ці бульбашки повітря виходили, створюючи вакуум у формі. Це забезпечувало прилипання пирога до металу та дозволяло йому зберігатися донині,

– йдеться в описі експонату.

Десерт учені виявили під час розкопок у 1913 році в гробниці члена родини фараона Пепі ІІ.



Такий вигляд має найстаріший торт у світі / Фото Музею харчової культури

