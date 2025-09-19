Цей десерт археологи знайшли на території Давнього Єгипту. Більше про нього розповість 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
Що відомо про найстаріший у світі торт?
Офіційно знайдений археологами десерт датований 2200 роком до нашої ери та є найстарішим тортом у світі. Щонайменше, найстарішим, про який відомо. Діаметр торта – 11 сантиметрів. Зараз цей торт зберігають у Музеї харчової культури Alimentarium у Швейцарії.
Як стверджують експерти, до складу цього десерту входили кунжут та мед і, ймовірно, молоко. Більше інформації дає про цей торт сам музей Alimentarium.
Торт складається з двох пшеничних коржів, які були випечені у мідних формах.
Форми попередньо нагрівали на вогні та клали на вологе тісто, що призводило до утворення бульбашок повітря всередині. Коли пиріг охолоджувався, ці бульбашки повітря виходили, створюючи вакуум у формі. Це забезпечувало прилипання пирога до металу та дозволяло йому зберігатися донині,
– йдеться в описі експонату.
Десерт учені виявили під час розкопок у 1913 році в гробниці члена родини фараона Пепі ІІ.
Такий вигляд має найстаріший торт у світі / Фото Музею харчової культури
А як щодо давніх українських рецептів?
Тим часом видання "Терен" повідомляє, що у Тернополі відродили давній рецепт торта, який складається з горіхових коржів, просочених кавово-ромовим сиропом і з масляним кремом.
Понад 100 років тому цей десерт як "Тернопільський торт" був візитівкою міста, проте з часом був забутий. Зараз же команда кондитерів доклала зусиль для відновлення десерту.
Тому тепер у переліку "солодкої мандрівки" компанію "Київському" та "Ужгородському" складе компанію ще й "Тернопільський торт".