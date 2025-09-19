Этот десерт археологи нашли на территории Древнего Египта. Больше о нем расскажет 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.
Что известно о самом старом в мире торте?
Официально найденный археологами десерт датирован 2200 годом до нашей эры и является самым старым тортом в мире. По меньшей мере, старейшим, о котором известно. Диаметр торта – 11 сантиметров. Сейчас этот торт хранят в Музее пищевой культуры Alimentarium в Швейцарии.
Как утверждают эксперты, в состав этого десерта входили кунжут и мед и, вероятно, молоко. Больше информации дает об этом торте сам музей Alimentarium.
Торт состоит из двух пшеничных лепешек, которые были выпечены в медных формах.
Формы предварительно нагревали на огне и клали на влажное тесто, что приводило к образованию пузырьков воздуха внутри. Когда пирог охлаждался, эти пузырьки воздуха выходили, создавая вакуум в форме. Это обеспечивало прилипание пирога к металлу и позволяло ему сохраняться по сей день,
– говорится в описании экспоната.
Десерт ученые обнаружили во время раскопок в 1913 году в гробнице члена семьи фараона Пепи II.
Так выглядит самый старый торт в мире / Фото Музея пищевой культуры
А как насчет древних украинских рецептов?
Между тем издание "Терен" сообщает, что в Тернополе возродили древний рецепт торта, который состоит из ореховых коржей, пропитанных кофейно-ромовым сиропом и с масляным кремом.
Более 100 лет назад этот десерт как "Тернопольский торт" был визитной карточкой города, однако со временем был забыт. Сейчас же команда кондитеров приложила усилия для восстановления десерта.
Поэтому теперь в перечне "сладкого путешествия" компанию "Киевскому" и "Ужгородскому" составит компанию еще и "Тернопольский торт".