19 сентября, 19:28
Из чего готовить торты 4 тысячи лет назад: ученые раскрыли рецепт старейшего в мире десерта

Юрий Семенюк
Основні тези
  • Самый старый в мире торт, найден археологами, датирован 2200 годом до нашей эры и имеет диаметр 11 сантиметров.
  • Торт состоит из двух коржей, между которыми была начинка.

Кажется, полакомиться сладким люди любили с древних времен. Именно это доказывает найденный археологами торт, возраст которого более 4 тысяч лет.

Этот десерт археологи нашли на территории Древнего Египта. Больше о нем расскажет 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

Что известно о самом старом в мире торте?

Официально найденный археологами десерт датирован 2200 годом до нашей эры и является самым старым тортом в мире. По меньшей мере, старейшим, о котором известно. Диаметр торта – 11 сантиметров. Сейчас этот торт хранят в Музее пищевой культуры Alimentarium в Швейцарии.

Как утверждают эксперты, в состав этого десерта входили кунжут и мед и, вероятно, молоко. Больше информации дает об этом торте сам музей Alimentarium.

Торт состоит из двух пшеничных лепешек, которые были выпечены в медных формах.

Формы предварительно нагревали на огне и клали на влажное тесто, что приводило к образованию пузырьков воздуха внутри. Когда пирог охлаждался, эти пузырьки воздуха выходили, создавая вакуум в форме. Это обеспечивало прилипание пирога к металлу и позволяло ему сохраняться по сей день,
– говорится в описании экспоната.

Десерт ученые обнаружили во время раскопок в 1913 году в гробнице члена семьи фараона Пепи II.


Так выглядит самый старый торт в мире / Фото Музея пищевой культуры

А как насчет древних украинских рецептов?

  • Между тем издание "Терен" сообщает, что в Тернополе возродили древний рецепт торта, который состоит из ореховых коржей, пропитанных кофейно-ромовым сиропом и с масляным кремом.

  • Более 100 лет назад этот десерт как "Тернопольский торт" был визитной карточкой города, однако со временем был забыт. Сейчас же команда кондитеров приложила усилия для восстановления десерта.

  • Поэтому теперь в перечне "сладкого путешествия" компанию "Киевскому" и "Ужгородскому" составит компанию еще и "Тернопольский торт".