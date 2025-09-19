Кажется, полакомиться сладким люди любили с древних времен. Именно это доказывает найденный археологами торт, возраст которого более 4 тысяч лет.

Этот десерт археологи нашли на территории Древнего Египта. Больше о нем расскажет 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

Что известно о самом старом в мире торте?

Официально найденный археологами десерт датирован 2200 годом до нашей эры и является самым старым тортом в мире. По меньшей мере, старейшим, о котором известно. Диаметр торта – 11 сантиметров. Сейчас этот торт хранят в Музее пищевой культуры Alimentarium в Швейцарии.

Как утверждают эксперты, в состав этого десерта входили кунжут и мед и, вероятно, молоко. Больше информации дает об этом торте сам музей Alimentarium.

Торт состоит из двух пшеничных лепешек, которые были выпечены в медных формах.

Формы предварительно нагревали на огне и клали на влажное тесто, что приводило к образованию пузырьков воздуха внутри. Когда пирог охлаждался, эти пузырьки воздуха выходили, создавая вакуум в форме. Это обеспечивало прилипание пирога к металлу и позволяло ему сохраняться по сей день,

– говорится в описании экспоната.

Десерт ученые обнаружили во время раскопок в 1913 году в гробнице члена семьи фараона Пепи II.



Так выглядит самый старый торт в мире / Фото Музея пищевой культуры

