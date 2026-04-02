"Аж плакати хочеться": несподівана правда про те, з чого насправді виготовляють пармезан

Твердий сир пармезан вже давно вважається класикою світової кухні. Однак далеко не всі знають з чого його насправді виготовляють.

Про те, чому процес виробництва пармезану може шокувати багатьох, пише IFL Science.

Дивіться також Не тільки мед: які продукти майже не мають терміну придатності

Яким є процес виробництва пармезану?

Одна з користувачок соцмережі X написала, що була шокована, коли дізналася, як насправді виготовляють пармезан, чим викликала хвилю обговорень.

Сьогодні я дізналася, що пармезан роблять із шлунка телят, і мені аж плакати хочеться. Тепер мені доведеться стати повноцінною веганкою,

– написала вона.

Пармезан / Фото Unsplash

Як зазначають у виданні, пармезан традиційно виробляють із коров'ячого молока, яке витримують щонайменше рік. Його нагрівають у мідних чанах і додають інші інгредієнти, зокрема сироватку та сичужний фермент.

"Тваринний сичуг – це фермент, який отримують із четвертого шлунка невідлученого теляти (це можуть бути телята, а також ягнята та козенята). На цьому етапі свого життя вони споживали лише молоко, тому природний фермент для згортання молока (хімозин) присутній у великих кількостях. У міру дорослішання телят кількість хімозину зменшується, і його місце займають інші ферменти", – повідомляє Courtyard Dairy.

Хімозин відіграє ключову роль у відокремленні сухих речовин молока від рідини. Водночас, як пояснює Cheesemaker, у сироварінні сичужний фермент необхідний для формування щільного сирного згустку та досягнення правильної текстури продукту.

У той час як у деяких рецептах для цього використовують кислоту або кислотоутворюючі бактерії, сировари використовують сичужний фермент, щоб краще сформувати кінцевий смаковий профіль свого сиру,

– зазначають у виданні.

Попри те, що сьогодні деякі виробники переходять на рослинні аналоги сичугу, більшість усе ж віддає перевагу традиційним методам виготовлення пармезану.

Як виглядає виробництво пармезану: дивіться відео

Який сир є найдорожчим у світі?

Як пише The Takeout, пуле – найдорожчий сир у світі. Його ціна сягає приблизно 600 доларів за 0,5 кілограму.

Усе через те, що його виготовляють виключно в природному заповіднику "Засавіца" – захищеній болотистій місцевості на заході Сербії. Пуле приблизно на 40 % складається з козячого молока, а решта 60 % походять із доволі незвичного джерела, а саме ослячого молока.

Обсяги його виробництва значно менші, ніж у випадку з коров'ячим молоком. До того ж у всій Засавіці живе лише кілька сотень балканських ослів. Ситуацію ускладнює й те, що для виготовлення близько кілограму сиру потрібно понад 23 літри молока, тоді як ослиця за день може дати менше ніж 2 літри.

Смак пуле описують як насичений і горіховий, подібний до манчего.

З чого насправді виготовляють паприку?