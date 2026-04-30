Завоював пів світу, але не Рим: чому Олександр Македонський так і не дійшов до нього

Олександр Македонський за 13 років створив одну з найбільших імперій в історії, однак так і не дійшов до Риму. Історики мають кілька припущень, чому цього не сталося.

Про те, чому Олександру Македонському так і не вдалося завоювати Рим, розповідає Live Science.

Чому Олександр Македонський не завоював Рим?

Передусім історики звертають увагу на те, наскільки коротким було правління Олександра Македонського – лише 13 років. Він став правителем у 20-річному віці, а вже у 32 помер за обставин, які й досі залишаються не з'ясованими. Його смерть настала фактично одразу після завершення багаторічної воєнної кампанії на сході.

Отже, можна припустити, що якби Олександр Македонський прожив ще хоча б десятиліття, він міг би спрямувати свої війська на захід і підкорити решту Середземномор'я. Це також підтверджують окремі історичні джерела, хоча їхню достовірність не можна вважати беззаперечною.

Олександр Македонський / Мозаїка "Битва при Іссі"

Зокрема, римський історик Квінт Курцій Руф, який жив у І столітті нашої ери, писав, що Олександр планував масштабні завоювання, які могли б розширити його державу аж до Гібралтарської протоки. Для цього цар нібито збирався збудувати флот із 700 кораблів, щоб полегшити завоювання Італії. Подібні твердження зустрічаються і в інших античних авторів.

Римляни були переконані, що Олександр спробував би завоювати Рим, але для сучасних істориків це неможливо підтвердити однозначно,

– зазначає доцент історії Університету штату Вашингтон Ніколаус Овертум.

Деякі стародавні автори також повідомляють, що після смерті Олександра один із його старших генералів, Пердікка, отримав від особистого секретаря царя плани, які передбачали завоювання частини Італії. Проте сучасні історики ставляться до цих свідчень із певним скепсисом.

Яким був Рим за часів Олександра Македонського?

Варто також враховувати і те, що Рим у той період ще не був багатим метрополісом, який розбагатів завдяки завоюванням значної частини світу. За часів Олександра це було відносно скромне місто, яке лише намагалося встановити контроль над усією Італією.

Карта імперії Олександра Македонського / Фото Wikipedia

Натомість Перська імперія, підкорена Олександром, вирізнялася величезними багатствами, накопиченими протягом тисячоліть розвитку цивілізацій у долинах Тигру, Євфрату та Нілу.

Що могло стати причиною смерті Олександра Македонського?

Як пише видання History, у 323 році до нашої ери Олександр Македонський занедужав після бенкету, під час якого випив келих вина. Через приблизно два тижні 32-річний правитель помер.

З огляду на те, що його батька свого часу вбив власний охоронець, підозри впали на найближче оточення Олександра, передусім на його генерала Антіпатера та його сина Кассандра, який згодом наказав убити дружину і сина царя. Деякі античні біографи також припускали можливу причетність Арістотеля, який мав зв'язки з родиною Антипатра.

"Олександр Великий прощається зі своїм військом" / Картина Карла Теодора фон Пілоті

Сучасні ж дослідники схиляються до версій про природні причини смерті, зокрема малярію, легеневу інфекцію, печінкова недостатність або тиф.

Якими були останні слова Юлія Цезаря насправді?

Знаменита фраза "І ти, Бруте?", яку промовляє Юлій Цезар у п'єсі Вільяма Шекспіра, давно стала символом зради в масовій культурі. Саме так більшість людей уявляє останні миті римського правителя.

Однак історики сумніваються, що ці слова справді були сказані. Зокрема, античний історик Кассій Діон вважав, що під час нападу змовників Цезар навряд чи встиг щось промовити, адже йому завдали десятки ударів одночасно.

Водночас існувала версія, що, побачивши Брута, Цезар міг вигукнути грецькою "І ти, дитя?" або "І ти теж, сину?", але доказів цьому немає. Ба більше, за чутками, сам Брут міг бути позашлюбним сином Цезаря.