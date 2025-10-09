Зникла на понад 120 років: чому після 1795 року Польщу не позначали на карті Європи
- У 1795 році Польща зникла з карти Європи на понад 120 років.
- 11 листопада 1918 року Польща відновила свою незалежність, коли Йозеф Пілсудський взяв під контроль військове командування і проголосив незалежність Республіки Польща.
У 1795 році Польща повністю зникла з карти Європи. Ба більше, країна не поверталася туди понад 120 років.
Чому Польща зникла з карти Європи у 1795 році?
У 1795 році відбувся третій поділ Речі Посполитої, який став фінальним актом у розчленуванні держави між трьома сусідніми імперіями – Росією, Пруссією та Австрією. Через це Польща повністю зникла з карти Європи.
Розподіл Польщі був наслідком тривалої внутрішньої нестабільності та політичної слабкості країни. Наприкінці XVIII століття Річ Посполита переживала глибоку кризу у владі. Цим скористалися сусіди, які прагнули розширити свої території та вплив.
Як Росія, Пруссія та Австрія поділили території Речі Посполитої / Інфографіка Wikipedia
Зауважимо, що перший поділ Речі Посполитої відбувся ще у 1772 році. Тоді Польща втратила близько третини своєї території і половину населення. Наступні поділи – у 1793 та 1795 роках – остаточно знищили державність.
Попри спроби відновити незалежність, зокрема через повстання Тадеуша Костюшка, країну поділили між трьома імперіями.
Коли Польща знову стала незалежна?
Як пише офіційний урядовий сайт Польщі, 11 листопада 1918 року країна таки відновила свою незалежність після 123 років поділів і чужоземного управління.
Того самого дня Йозеф Пілсудський, звільнений з Магдебурзької фортеці, взяв під свій контроль військове командування від Регентської Ради. Через кілька днів він також отримав владу в цивільних справах.
У своїй промові Пілсудський проголосив, що "народжена і незалежна Республіка Польща" повертається на міжнародну арену.
