Чому "Сімпсони" жовті: автор мультсеріалу розкрив правду про незвичний вигляд героїв
- Метт Ґрейнінґ пояснив, що герої "Сімпсонів" мають жовту шкіру не просто так.
- Ідея жовтого кольору виникла на етапі розробки мультсеріалу, коли одна з аніматорок запропонувала цей відтінок.
Метт Ґрейнінґ розкрив секрет, чому персонажі культових "Сімпсонів" мають яскраво-жовте забарвлення. Пояснення виявилося доволі несподіваним.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.
Чому персонажі у "Сімпсонах" жовті?
За словами творця культового американського мультсеріалу, існує особлива причина, чому Гомер, Мардж, Барт, Ліза, Меггі та інші герої мають яскраво-жовту шкіру.
Ґрейнінґ розповів, що на етапі розробки мультсеріалу його команда прагнула створити щось оригінальне та відмінне від конкурентів. Саме тоді й з’явилася ідея надати персонажам незвичне забарвлення.
Одна з аніматорок запропонувала жовтий відтінок, і як тільки Ґрейнінґ побачив результат, одразу зрозумів, що це саме те, що потрібно.
Ґрейнінґ пояснив, чому персонажі у "Сімпсонах" жовті / Фото з Facebook-сторінки "Сімпсонів"
Такий вибір кольору не лише робив героїв впізнаваними, а й допомагав їм вирізнятися серед інших мультфільмів.
"Коли ви перемикаєте канали і бачите спалах жовтого кольору, ви знаєте, що дивитеся "Сімпсонів", – підкреслив автор мультсеріалу.
Як довго триває мультсеріал "Сімпсони"
Мультсеріал "Сімпсони" вперше вийшов на екрани у 1989 році і досі продовжується. На сьогодні він налічує майже 800 епізодів та 36 сезонів, що робить його одним із найдовших серіалів в історії телебачення.
Чи було у "Сімпсонах" передбачення щодо скандалу з СЕО Astronomer?
Нещодавно у соцмережах активно обговорювали скандал навколо гендиректора IT-компанії Astronomer Енді Байрона. Під час концерту Coldplay його зняли на відео в обіймах із жінкою, яка, як з’ясували журналісти, була не його дружиною.
Паралельно в мережі з’явилися чутки, що цей момент нібито був передбачений у мультсеріалі “Сімпсони”. Користувачі поширювали зображення героїв шоу, які повторювали позу Байрона та жінки з відео.
Однак з'ясувалося, що ці картинки створені штучним інтелектом і не є реальними кадрами з мультсеріалу.