Це не випадковість: чому на старих фото люди не посміхаються

На більшості старих фотографій люди мають серйозний або стриманий вираз обличчя. Це пояснюється не лише технічними обмеженнями ранньої фотографії, а й тогочасними уявленнями про статус і пристойність.

Про те, чому люди на старих фотографіях не усміхаються, пише The Citizen.

Чому усмішка була рідкістю на фото?

На більшості фото, зроблених у 19 та 20 століттях, можна помітити, що люди не усміхаються. Усе через те, що перші фототехнології значно ускладнювали фіксацію усмішки.

Через довгу витримку – час, необхідний для створення знімка – моделі мусили залишатися максимально нерухомими, інакше кадр виходив розмитим. Зберігати серйозний або нейтральний вираз обличчя було значно простіше, ніж утримувати усмішку.

На більшості старих фото люди не усміхаються

Втім, навіть на початку 20 століття, коли час експозицію вдалося скоротити, усмішки залишалися рідкістю. Це вказує на вплив не лише технічних, а й культурних чинників. У вікторіанську та едвардіанську добу усмішку часто сприймали як "звичку нижчих класів", тому для створення "пристойного" образу, слід було нахмуритися.

Крім того, фотографія тривалий час була недешевим задоволенням і доступною переважно для заможних або впливових людей. Також, через обмежену кількість кадрів, кожен знімок мав бути максимально вдалим.

Що фотографи раніше просили сказати замість "сир"?

Як зазначає видання Woman's World, більшість людей хоча б раз у житті опинялися перед камерою, де хтось просив сказати "сир". Водночас у вікторіанську добу під час фотографування звучало зовсім інше слово.

Повідомляється, що перший британський портретний фотограф Річард Бірд у 1840-х роках просив моделей вимовити "чорнослив", аби отримати найкращий знімок.

Водночас щодо історії виникнення слова "сир", точного пояснення немає. Відомо лише, що воно згадується в друкованих джерелах ще з 1943 року. Колишній посол США Джозеф Девіс казав, що достатньо вимовити "сир", і усмішка з'являється сама собою.

За його словами, він перейняв цей прийом від одного політика, ім'я якого не назвав. Враховуючи, що Девіс працював за президентства Франкліна Рузвельта, не виключено, що йшлося саме про нього, хоча достеменно це невідомо.

