Звідки був поширений кетчуп до Америки та з чого насправді готували його у перші часи, розповідається у виданні History.

Яка історія створення кетчупу?

Популярний для нас соус кетчуп на основі томатів був винайдений лише у 1812 році. Річ у тім, що до цього період його готували повністю без помідорів, а його попередником насправді був ферментований рибний соус з Китаю.

Помідори до Південної Америки були завезені з Англії у 1500-х роках, але їх не вживали в їжу ще протягом століть, адже люди вважали їх отруйними – через те, що кислота помідорів вимивала зі свинцево-олов'яних тарілок у їжу.

Загалом перші згадки про кетчуп були задокументовані ще в 300 році до нашої ери у вигляді ферментованих паст, які виготовляли з рибних нутрощів, м'ясних субпродуктів та соєвих бобів.

Цей рибний соус носії південного діалекту називали "ге-тчап" або ж "ко-чеуп". Його було доволі легко зберігати під час океанських подорожей, а тому пасти почали поширюватися торговельними шляхами до Індонезії та Філіппін. А на початку 1700-х років британські торговці сподобали цю солону приправу.

Таким чином, у кулінарних книгах 18 століття можна було знайти цей соус вже у різних інтерпретаціях: з мідій, грибів, устриць, волоських горіхів, лимонів та навіть фруктів, як-от слива та персики.

Зазвичай кетчуп виварювали до такої консистенції, яка була схожа на сироп, або залишали на тривалий час із сіллю. Через такі процеси кінцевий продукт виходив доволі концентрований. Наприклад для кетчупу з мідій потрібно було використати десь 100 устриць, 3 пінти білого вина та лимонну цедру з мускатним цвітом та гвоздикою.

Коли кетчуп став томатним?

Цей соус почали готувати з помідорів саме в США, хоч ранній рецепт томатного кетчупу був також створений у Великій Британії. Відтак перша популярність цієї пасти розпочалася у 19 столітті, йдеться в Smithsonian magazine.

Її широко поширювали у майже всіх регіонах США, а смак та колір томатного кетчупу буквально додавали гостроти деяким одноманітним стравам на той час.

Натомість у США виробництво томатного кетчупу активно розгорнулося наприкінці 19 століття. Спершу продукт був далеким від сучасного: соус у пляшечках швидко ферментувався або псувався.

Ситуацію змінили додавання оцту як природного консерванту, а згодом і цукор, що стабілізував смак та подовжив термін зберігання. У такому вигляді кетчуп і став масовим продуктом, а справжню популярність йому приніс бренд Heinz.

