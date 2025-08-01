1 500 загиблих, але жодного тіла: вчені розкрили моторошну правду про жертв на "Титаніку"
- На місці катастрофи "Титаніка" не знайдено жодного тіла, вчені пояснили чому так сталося.
- Ентузіаст глибоководних експедицій Джеймс Кемерон підтвердив, що під час своїх занурень не бачив людських останків, лише одяг та взуття.
Попри те, що під час катастрофи "Титаніка" загинуло понад 1500 людей, на місці трагедії не знайдено жодного тіла. Це пояснюється особливістю води на місці аварії.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на LADbible.
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Куди зникли тіла пасажирів "Титаніка"?
Хоча внаслідок зіткнення "Титаніка" з айсбергом загинуло близько 1 500 на дні Аналітичного океану не виявили жодних людських решток.
"Це підтверджує режисер фільму "Титанік" та ентузіаст глибоководних експедицій Джеймс Кемерон, який багато разів відвідував місце аварії", – йдеться у матеріалі.
У коментарі New York Times у 2012 році Кемерон розповів, що не бачив жодних людських останків.
"Ми знаходили одяг, взуття – це дає підстави вважати, що колись там були тіла. Але жодного скелета ми не виявили", – зазначив він.
Уламки "Титаніка" на дні Аналітичного океану / Фото Magellan
Наукове пояснення цьому явищу надав вчений Роберт Баллард. За його словами, вода на таких глибинах не містить достатньої кількості карбонату кальцію – основного компонента кісток.
На глибині близько 3000 футів (приблизно 900 метрів, - 24 Канал) ви проходите так звану глибину компенсації карбонату кальцію – це ключ до розгадки… Коли морські організми з’їдають тіло, кістки, що залишилися, поступово розчиняються в морській воді,
– пояснив Баллард.
Тож людські скелети на дні океану справді були, але їх м’які тканини розклалися, а кістки з часом розчинилися.
Що ж до тих, хто не загинув на борту, а замерз у воді у рятувальних жилетах, їх могла віднести течія або шторм. Їхні останки згодом теж зруйнувалися.