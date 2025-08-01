Сообщает 24 Канал со ссылкой на LADbible.

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Куда исчезли тела пассажиров "Титаника"?

Хотя в результате столкновения "Титаника" с айсбергом погибло около 1 500 человек, на дне Аналитического океана не обнаружили никаких человеческих останков.

"Это подтверждает режиссер фильма "Титаник" и энтузиаст глубоководных экспедиций Джеймс Кэмерон, который много раз посещал место аварии", – говорится в материале.

В комментарии New York Times в 2012 году Кэмерон рассказал, что не видел никаких человеческих останков.

"Мы находили одежду, обувь – это дает основания считать, что когда-то там были тела. Но ни одного скелета мы не обнаружили", – отметил он.

Обломки "Титаника" на дне Аналитического океана / Фото Magellan

Научное объяснение этому явлению предоставил ученый Роберт Баллард. По его словам, вода на таких глубинах не содержит достаточного количества карбоната кальция – основного компонента костей.

На глубине около 3000 футов (примерно 900 метров, - 24 Канал) вы проходите так называемую глубину компенсации карбоната кальция – это ключ к разгадке... Когда морские организмы съедают тело, кости, оставшиеся, постепенно растворяются в морской воде,

– объяснил Баллард.

Поэтому человеческие скелеты на дне океана действительно были, но их мягкие ткани разложились, а кости со временем растворились.

Что касается тех, кто не погиб на борту, а замерз в воде в спасательных жилетах, их могло отнести течение или шторм. Их останки впоследствии тоже разрушились.