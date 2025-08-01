Повідомляє 24 Канал з посиланням на LADbible.

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Куди зникли тіла пасажирів "Титаніка"?

Хоча внаслідок зіткнення "Титаніка" з айсбергом загинуло близько 1 500 на дні Аналітичного океану не виявили жодних людських решток.

"Це підтверджує режисер фільму "Титанік" та ентузіаст глибоководних експедицій Джеймс Кемерон, який багато разів відвідував місце аварії", – йдеться у матеріалі.

У коментарі New York Times у 2012 році Кемерон розповів, що не бачив жодних людських останків.

"Ми знаходили одяг, взуття – це дає підстави вважати, що колись там були тіла. Але жодного скелета ми не виявили", – зазначив він.

Уламки "Титаніка" на дні Аналітичного океану / Фото Magellan

Наукове пояснення цьому явищу надав вчений Роберт Баллард. За його словами, вода на таких глибинах не містить достатньої кількості карбонату кальцію – основного компонента кісток.

На глибині близько 3000 футів (приблизно 900 метрів, - 24 Канал) ви проходите так звану глибину компенсації карбонату кальцію – це ключ до розгадки… Коли морські організми з’їдають тіло, кістки, що залишилися, поступово розчиняються в морській воді,

– пояснив Баллард.

Тож людські скелети на дні океану справді були, але їх м’які тканини розклалися, а кістки з часом розчинилися.

Що ж до тих, хто не загинув на борту, а замерз у воді у рятувальних жилетах, їх могла віднести течія або шторм. Їхні останки згодом теж зруйнувалися.