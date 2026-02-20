Фаворит зовсім не той, що раніше: яку каву начастіше обирають українці у кав'ярнях

Кава – один із улюблених напоїв по всьому світі. В Україні також сформувалась ціла культура кав'ярень та певного сакрального значення цього напою.

В Україні провели дослідження 650 кав'ярень, щоб визнаити, яку каву п'ють найчастіше. Про це пише Poster.

Яку каву обирають українці?

Серед трендів кавоспоживання вже кілька років фіксують одну тенденцію: фільтр набирає оберів, а американо – здає позиції. З 2021 року популярність фільтру зросла на понад 30%, а американо, хоч все ще лідирує, проте популярність зростає помітно не так швидко – за останні 4 роки всього на 3%.

У 2025 році середня ціна чашки фільтр-кави сягнула 67 гривень проти 42 гривень за американо. Різниця у ціні значна – 62%. Ця тенденція свідчить про те, що українці готові купувати дорожчий напій, адже за останні чотири роки продажі фільтр-кави зросли на 35%.



Фільтр почали вживати частіше / Фото Poster

З 2021 року споживачі придбали додатково 336 320 чашок фільтр-кави. Звички щодо вживання кави змнюються.

Віталій Кононикін, засновник мережі кав’ярень seaters у Києві, прокоментував такі тенденції. За його словами, гість готовий платити більше за фільтр через те, що вважає його більш "якісним", тому обирає цей напій.

Простими словами — це вже не просто кава, а інший досвід у чашці,

– зазначив він.

У кав'ярнях американо все одно переважає серед споживачів. У 2025 році кав'ярні продали 10,5 мільйонів чашок американо порівняно з 1,3 мільйонами чашок фільтру. Співвідношення становить 8:1, однак у 2021 році воно було 11:1.

Я б не сказав, що змінився саме "портрет" гостя – радше змінилася звичка. Фільтр із нішевої історії переходить у щоденний формат: люди пробують, порівнюють з американо і залишаються на ньому. Плюс є практична причина: фільтр швидко видається, тож коли є черга, його простіше і команді приготувати, і людині взяти і піти далі,

– розповів Фелікс Безрук, співвласник обсмажки Funt Coffee та мережі кав’ярень у Дніпрі, Києві та Варшаві.

Які ще кавові тренди з'являються?

"Бронекава" – це чорна кава з вершковим маслом або кокосовою олією, популярна серед прихильників кето-дієти та біохакерів, пише kavoman.

Вона може пригнічувати відчуття голоду, тому споживати її варто помірно. Така кава підійде не всім і справа не тільки у специфічному смаку, а й у її властивостях. Вершкове масло може слугувати "пом'якшувачем" до смаку кави. Крім цього, воно допомагає розкрити приховані нотки та відчути їхню глибину.

Скільки кави п'ють щодня у світі?