Цей 18-хвилинний рок-хіт 1972 року визнали найкращою піснею всіх часів

Композицію британського рок-гурту Yes, яка триває майже 19 хвилин, визнали найкращою довгою піснею всіх часів. Вона вийшла ще у 1972 році та досі вважається одним із головних символів прогресивного року.

Про те, чому композиція "Close to the Edge" британського гурту Yes стала настільки успішною, розповідає Parade.

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Як "Close to the Edge" стала найкращою довгою піснею всіх часів

Пісня "Close to the Edge", що триває 18 хвилин і 43 секунди, стала справжнім викликом усталеним стандартам рок-музики. Навіть через понад 50 років після виходу композиція продовжує отримувати визнання.

Нещодавно журнал Goldmine поставив її на перше місце у рейтингу "20 найкращих пісень тривалістю понад 10 хвилин".

"Close to the Edge", який вийшов у вересні 1972 року, став проривною роботою для Yes і найуспішнішим релізом гурту на той момент. Альбом посів третю сходинку американського чарту Billboard 200 та четверту у Великій Британії, а згодом він розійшовся тиражем понад мільйон копій у США.

"Close to the Edge" – Yes: дивіться відео

Заголовною піснею альбому стала однойменна композиція, написана Джоном Андерсоном і Стівом Гоу. У ній музиканти поєднали прогресивний рок, джазові та класичні мотиви в масштабній чотиричастинній сюїті.

Хоча "Close to the Edge" так і не стала традиційним хіт-синглом, вона перетворилася на одну з найвизначніших композицій Yes та справжній еталон прогресивного року. У Goldmine особливо відзначили її сміливу структуру та характерне звучання.

Усе це – подорож: спочатку звуки природи, потім какофонія, потім незвичайні ритми. Тут є музика церковного органу, унікальна, енергійна гра Стіва Хоу на гітарі, а потім, на вершині всієї цієї павукоподібної композиції, Джон Андерсон, що говорить на мовах, містично і трохи лячно, ніби якщо ти підеш за ним і його хвилястою мантією, то опинишся замкненим у церковному підвалі,

– зазначають у журналі.

Гурт Yes / Фото GettyImages

З роками "Close to the Edge" закріпив за собою репутацію одного з найважливіших релізів в історії прогресивного року. Альбом неодноразово потрапляв до списку найкращих і навіть був визнаний одним із найкращих альбомів усіх часів за версією Rolling Stone.

А його однойменна заголовна пісня й досі залишається еталоном, за яким оцінюють інші довгі рок-епопеї. "Close to the Edge" довела, що композиція тривалістю майже 19 хвилин, також здатна утримувати увагу слухача до самого кінця.