У сучасному світі жінки вже мають більшість базових прав людини, проте патріархальний світ все ще вносить свої корективи. Українська поетеса Дар'я Лісіч висловилась про сексизм та цю систему.

Дар'я Лісіч часто висловлюється про фемінізм та права жінок у своїх соцмережах, адже бачить, що насильство іноді просто поряд із нами. Про це вона розповіла у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чому Дар'я Лісіч вважає важливим говорити про це?

За словами поетеси, спочатку вона боялася втратити якісь бали привабливості в очах чоловіків через висловлювання про патріархат, однак згодом вона зрозуміла, що є чоловіки, які розуміють, про що йдеться.

Тобто, є ті, які не закривають очі на проблеми, визнають, що вони є, і вони підтримують жінок, і мені це дуже приємно. Дивно, коли ображаються на те, що жінки хочуть почуватися у безпеці та хочуть відчувати повагу до себе,

– наголосила вона.

Вона також розповіла, що саме сформувало її думку з цього приводу.

На мене впливало те, що я хочу жити. Те, що я живу в цьому світі, я є його активним учасником, спостерігачем. Я бачу, що відбувається, я чула історії від знайомих. Насильство йде настільки поруч, що це страшно, жахливо,

– додала Лісіч.

За словами поетеси, на її думку не впливали праці інших жінок-феміністок, хоч вона про них знає, але впливало те, у якому світі вона живе.

