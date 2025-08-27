Насилие идет настолько рядом, что это страшно, – Лисич о сексизме и патриархальной системе
- Дарья Лисич высказывается о феминизме и правах женщин, подчеркивая важность признания проблем патриархальной системы.
- Лисич предлагает изменить школьную программу по литературе, включив произведения, вызывающие эмоции и заинтересованность учеников.
В современном мире женщины уже имеют большинство базовых прав человека, однако патриархальный мир все еще вносит свои коррективы. Украинская поэтесса Дарья Лисич высказалась о сексизме и этой системе.
Дарья Лисич часто высказывается о феминизме и правах женщин в своих соцсетях, ведь видит, что насилие иногда просто рядом с нами. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Смотрите также От поэзии до эссе: поэт и ветеран Дронь назвал военных-писателей, которых стоит прочитать
Почему Дарья Лисич считает важным говорить об этом?
По словам поэтессы, сначала она боялась потерять какие-то баллы привлекательности в глазах мужчин из-за высказываний о патриархате, однако впоследствии она поняла, что есть мужчины, которые понимают, о чем идет речь.
То есть, есть те, которые не закрывают глаза на проблемы, признают, что они есть, и они поддерживают женщин, и мне это очень приятно. Странно, когда обижаются на то, что женщины хотят чувствовать себя в безопасности и хотят чувствовать уважение к себе,
– подчеркнула она.
Она также рассказала, что именно сформировало ее мнение по этому поводу.
На меня влияло то, что я хочу жить. То, что я живу в этом мире, я являюсь его активным участником, наблюдателем. Я вижу, что происходит, я слышала истории от знакомых. Насилие идет настолько рядом, что это страшно, ужасно,
– добавила Лисич.
По словам поэтессы, на ее мнение не влияли работы других женщин-феминисток, хоть она о них знает, но влияло то, в каком мире она живет.
Поздравление Дарьи с 8 марта: смотрите видео
Дарья Лисич о других темах
- Украинская поэтесса Дарья Лисич предлагает изменить школьную программу по литературе, добавив в нее произведения, которые вызывают эмоции и интересны для учеников.
- Лисич рекомендует включить в программу произведения, такие как "Странные люди" Артема Чапая и осторожную эротическую лирику Павлычко, чтобы сделать литературу более доступной и увлекательной для старшеклассников.
- Поэтесса начала писать стихи, когда потеряла мобильный телефон, и ее первое стихотворение было на эту тему. Сначала писала на русском языке, но целенаправленно начала заниматься поэзией за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.