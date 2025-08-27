В современном мире женщины уже имеют большинство базовых прав человека, однако патриархальный мир все еще вносит свои коррективы. Украинская поэтесса Дарья Лисич высказалась о сексизме и этой системе.

Дарья Лисич часто высказывается о феминизме и правах женщин в своих соцсетях, ведь видит, что насилие иногда просто рядом с нами. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Почему Дарья Лисич считает важным говорить об этом?

По словам поэтессы, сначала она боялась потерять какие-то баллы привлекательности в глазах мужчин из-за высказываний о патриархате, однако впоследствии она поняла, что есть мужчины, которые понимают, о чем идет речь.

То есть, есть те, которые не закрывают глаза на проблемы, признают, что они есть, и они поддерживают женщин, и мне это очень приятно. Странно, когда обижаются на то, что женщины хотят чувствовать себя в безопасности и хотят чувствовать уважение к себе,

– подчеркнула она.

Она также рассказала, что именно сформировало ее мнение по этому поводу.

На меня влияло то, что я хочу жить. То, что я живу в этом мире, я являюсь его активным участником, наблюдателем. Я вижу, что происходит, я слышала истории от знакомых. Насилие идет настолько рядом, что это страшно, ужасно,

– добавила Лисич.

По словам поэтессы, на ее мнение не влияли работы других женщин-феминисток, хоть она о них знает, но влияло то, в каком мире она живет.

