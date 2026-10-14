Дашу Астаф'єву захейтили через Радіодиктант: але критики забули одну важливу деталь

Даша Астаф'єва знову опинилася в центрі обговорень. Цього разу приводом став Радіодиктант національної єдності: участь артистки в мовній події викликала критику й суперечки. Та поки одні оцінюють, чи доречна вона в такій ролі, інші нагадують: Даша давно працює з українськими текстами — і не лише тоді, коли на неї спрямовані камери.

Астаф'єва розвиває UnderBooks – застосунок з українськими аудіокнижками, у якому сама начитує твор, пише 24 Канал.

Даша Астаф'єва не просто запустила застосунок із книжками

UnderBooks з'явився у 2023 році. Це платформа, яка допомагає популяризувати українську літературу в аудіоформаті.

І Астаф'єва тут не просто відома людина, чиє ім'я привертає увагу до проєкту, – вона сама озвучує книжки. Начитування літератури – це не просто вміння красиво говорити. Треба відчувати текст, працювати з інтонацією та утримувати увагу слухача.

Саме тому досвід Даші з аудіокнижками варто враховувати, коли йдеться про її участь у подіях, присвячених українській мові.

Чому через Радіодиктант здійнявся хейт?

Коли відомих людей залучають до культурних подій, завжди знайдуться ті, кому їхній вибір не сподобається. Астаф'єва теж стикається з критикою, а її минулий сценічний образ для декого досі важливіший за те, чим вона займається тепер.

Але Радіодиктант національної єдності – не конкурс на найсерйознішу біографію чи найвідповідніший для когось імідж. Це подія, яка об'єднує людей навколо української мови. І популяризація книжок, робота з текстами та озвучування української літератури цілком вписуються в цю мету.

Поки хейтери сперечаються про те, хто має право долучатися до мовних ініціатив, Астаф'єва продовжує працювати з українською літературою. Її UnderBooks — приклад того, як популярність можна використати, щоб привернути увагу до книжок.