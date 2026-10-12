Як повідомляє Суспільне, особливістю цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане те, що текст читатимуть удвох. Новина вже викликала значний інтерес у мережі.

Як українці відреагували на автора тексту та читців

У мережі люди зізнаються, що давно чекали на такий формат, і радіють, що серед читців буде вчитель української мови. Окремо користувачі відзначають і вибір автора тексту.

Цього року Радіодиктант нарешті читатиме учитель української мови! Ще й у компанії чудової Даші Астаф'євої. А текст написав талановитий Артур Дронь. Артуре, скажи чесно, будемо плакати всі?

– написала одна з користувачок.

Дехто зізнається, що давно хотів побачити співачку серед читців Радіодиктанту національної єдності.

"Словом, цьогорічний Радіодиктант буде легендарним!" – зазначив один із користувачів.

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У мережі також припускають, що текст цього року буде глибоким і чуттєвим, а поєднання двох читців зробить подію ще цікавішою.

Реакція мережі на анонс Радіодиктанту-2026 / Скриншоти

Одна з користувачок також пожартувала, що Аміль і Раміль Курганови, учасники гурту "Курган & Agregat", можуть написати цьогорічний Радіодиктант краще за всіх.

Не залишилася осторонь і сама Астаф'єва, яка жартівливо закликала українців заздалегідь підготувати подвійні аркуші та ручки.

Шо ви 27-го жовтня? Готуйте подвійні листочки, ручки! Хлопці, руки на стіл,

– написала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва закликала долучатися до написання Радіодиктанту-2026 / Скриншот

Нагадаємо, що ще в лютому 2026 року Даша Астаф'єва зізналася, що мріє начитати Радіодиктант національної єдності. Тоді українці в соцмережах підтримали її ідею. Тепер мрія артистки здійсниться.

Що відомо про Радіодиктант-2026

Автором тексту Радіодиктанту національної єдності став Артур Дронь – український письменник і ветеран російсько-української війни. Він відомий поетичною збіркою "Тут були ми" та книжкою "Гемінґвей нічого не знає".

Радіодиктант нас щороку об'єднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте,

– поділився Дронь.

Водночас текст цьогоріч читатимуть Артур Пройдаков і Даша Астаф'єва. За задумом організаторів, читання тексту двома людьми стане експериментом.

Анонс Радіодиктанту-2026: дивіться відео

Артур Пройдаков – учитель української мови та літератури, популяризатор української мови й виконавчий директор освітньої фундації "МрійДій". У 2023 році він увійшов до десятки найкращих учителів світу за версією премії Global Teacher Prize.

Даша Астаф'єва – українська співачка, модель і волонтерка. Після початку повномасштабного вторгнення вона активно долучилася до волонтерської діяльності, а також створила книжковий застосунок UnderBooks для популяризації української літератури.

Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00, у День української писемності та мови. Трансляцію можна буде слухати й дивитися на платформах Суспільного.