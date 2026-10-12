Как сообщает "Суспильне", особенностью "Радиодиктанта национального единства" в этом году станет то, что текст будут читать вдвоем. Эта новость уже вызвала значительный интерес в сети.

Как украинцы отреагировали на автора текста и чтецов

В сети люди признаются, что давно ждали такого формата, и радуются, что среди чтецов будет учитель украинского языка. Отдельно пользователи отмечают и выбор автора текста.

В этом году "Радиодиктант" наконец-то будет читать учитель украинского языка! Причем в компании замечательной Даши Астафьевой. А текст написал талантливый Артур Дронь. Артур, скажи честно, мы все будем плакать?

– написала одна из пользовательниц.

Некоторые признаются, что давно хотели увидеть певицу среди чтецов Радиодиктанта национального единства.

"Одним словом, в этом году Радиодиктант станет легендарным!" – отметил один из пользователей.

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В сети также предполагают, что текст в этом году будет глубоким и чувственным, а сочетание двух дикторов сделает событие еще более интересным.

Реакция сети на анонс Радиодиктанта-2026 / Скриншоты

Одна из пользовательниц также пошутила, что Амиль и Рамиль Кургановы, участники группы "Курган & Agregat", могут написать "Радиодиктант" этого года лучше всех.

Не осталась в стороне и сама Астафьева, которая в шутку призвала украинцев заранее подготовить двойные листы и ручки.

Что вы делаете 27 октября? Готовьте двойные листочки, ручки! Ребята, руки на стол,

– написала Астафьева.

Даша Астафьева призвала принять участие в написании Радиодиктанта-2026 / Скриншот

Напомним, что еще в феврале 2026 года Даша Астафьева призналась, что мечтает прочитать "Радиодиктант национального единства". Тогда украинцы в соцсетях поддержали ее идею. Теперь мечта артистки сбудется.

Что известно о "Радиодиктанте-2026"

Автором текста Радиодиктанта национального единства стал Артур Дронь – украинский писатель и ветеран российско-украинской войны. Он известен поэтическим сборником "Здесь были мы" и книгой "Хемингуэй ничего не знает".

Радиодиктант каждый год объединяет нас. Своим текстом я хочу показать, как язык объединяет всех, работая индивидуально с каждым. Хочется, чтобы люди писали радиодиктант и чувствовали, как мы используем одни и те же слова, но при этом каждый думает о своем личном,

– поделился Дронь.

В то же время текст в этом году будут читать Артур Пройдаков и Даша Астафьева. По замыслу организаторов, чтение текста двумя людьми станет экспериментом.

Анонс Радиодиктанта-2026: смотрите видео

Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы, популяризатор украинского языка и исполнительный директор образовательного фонда "МрійДій". В 2023 году он вошел в десятку лучших учителей мира по версии премии Global Teacher Prize.

Даша Астафьева – украинская певица, модель и волонтер. После начала полномасштабного вторжения она активно включилась в волонтерскую деятельность, а также создала книжное приложение UnderBooks для популяризации украинской литературы.

Радиодиктант национального единства состоится 27 октября в 11:00, в День украинской письменности и языка. Трансляцию можно будет слушать и смотреть на платформах Суспильне.