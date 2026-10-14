Астафьева развивает UnderBooks – приложение с украинскими аудиокнигами, в котором она сама озвучивает произведения, пишет 24 Канал.

Даша Астафьева не просто запустила приложение с книгами

UnderBooks появился в 2023 году. Это платформа, которая помогает популяризировать украинскую литературу в аудиоформате.

И Астафьева здесь не просто известная личность, чье имя привлекает внимание к проекту, – она сама озвучивает книги. Озвучивание литературы – это не просто умение красиво говорить. Нужно чувствовать текст, работать с интонацией и удерживать внимание слушателя.

Именно поэтому опыт Даши с аудиокнигами стоит учитывать, когда речь идет о ее участии в мероприятиях, посвященных украинскому языку.

Почему из-за "Радиодиктанта" разразился хейт?

Когда известных людей привлекают к культурным мероприятиям, всегда найдутся те, кому их выбор не понравится. Астафьева тоже сталкивается с критикой, а ее прошлый сценический образ для некоторых до сих пор важнее того, чем она занимается сейчас.

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Но "Радиодиктант национального единства " – это не конкурс на самую серьезную биографию или самый подходящий для кого-то имидж. Это событие, которое объединяет людей вокруг украинского языка. И популяризация книг, работа с текстами и озвучивание украинской литературы вполне вписываются в эту цель.

Пока хейтеры спорят о том, кто имеет право участвовать в языковых инициативах, Астафьева продолжает работать с украинской литературой. Ее UnderBooks – пример того, как популярность можно использовать, чтобы привлечь внимание к книгам.