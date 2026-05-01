Від "Зоряних війни" до "Дюни": 4 локації з фільмів та серіалів, які можна побачити на власні очі

Часто локації із "Зоряних війни", серіалу "Венздей" чи "Дюна" можуть здаватися графікою, втім насправді їх можна знайти на карті світу. Зокрема це місця в Ірландії, Румунії чи якась із пустель Йорданії. Крім того, навіть до виходу на екран тієї чи іншої стрічки ці місця можуть давно бути популярними серед туристів.

Які місяця з відомих фільмів та серіалів можна відвідати в реальному житті та де вони розташовані, йдеться у добірці 24 Канал.

Які місця з кінострічок існують насправді?

1. Острів Скеллінг-Майкл в "Зоряних війн"

У фільмі ця локація показана як віддалена планета Ахч-То – місце, де переховується Люк Скайвокер. Насправді ж ідеться про острів Скеллінг-Майкл біля південно-західного узбережжя Ірландії.

Це колишній монастирський острів 6 століття, розташований неподалік графства Керрі, де монахи жили в ізоляції у кам'яних келіях на скелях. Сьогодні він входить до списку світової спадщини UNESCO, зазначається на Conde Nast Traveler.

Після виходу фільму "Star Wars: The Last Jedi", ця локація стала однією з найпопулярніших серед туристів і фанатів саги. Водночас доступ на острів суворо обмежений через вимоги охорони природи.

2. Академія Невермор із "Wednesday"

Похмура академія Невермор, де навчається Венздей Аддамс у першому сезону серіалу, насправді є замком Кантакузіно в Румунії, пише Conde Nast Traveller.

Він був збудований ще у 1911 році для румунського князя Георге Грігоре Кантакузіно в селі Буштені в Карпатських горах.

До речі! Кантакузіно був нащадком румунських правителів або імператорів Візантії. Він навіть був призначений прем'єр-міністром Румунії між 1899 – 1900 роками та протягом 1904 – 1907 років. Крім того, князь був настільки багатий, що мав навіть прізвисько Набабул – це французький термін, який використовується для позначення надзвичайно заможних людей.

Загалом будівництво замку тривало 10 років, а сама садиба мала площу 3 148 квадратних метрів, зазначається в Daily Mail. На території є 4 павільйони та аркадні балкони, багато з яких можна побачити в серії.

3. Солончак Салар-де-Уюні – це "планета Крейт" із "Зоряних війн"

Фінальна битва у "Зоряних війнах" відбувалася на планеті Крейт – світі з білою поверхнею, під якою прихований червоний ґрунт. За сюжетом це був останній рубіж Опору. Хоча сцену створювали за допомогою CGI-графіки, її візуальний образ надихався реальним місцем – солончаком Салар-де-Уюні у Болівії.

Це найбільший солончак у світі, який відомий своїм унікальним "дзеркальним ефектом" після дощу, коли поверхня відбиває небо і вони "зливаються" в одне.

Розташований він на висоті близько 3 800 метрів над рівнем моря. Формування цього ландшафту пов'язують із висиханням доісторичного внутрішнього озера, яке залишило після себе товсті шари солі, йдеться на Bolivia travel site.

4. Пустеля Ваді-Рам із "Дюни"

Зйомки другої частини "Дюни" проходили в кількох країнах одразу. Це робилося для того, щоб максимально правдоподібно передати вигадану пустельну планету Арракіс. Відтак ключові сцени фільмували в ОАЕ, в Йорданії та Намібії, зазначається в Architectural Digest.

Художник-постановник фільму Патріс Верметт у коментарі Conde Nast Traveler розповів, що, наприклад, сцену з Тейлор-Джой (у фільмі – Алія Атрід, сестра Пола Атріда) знімали в Намібії.

Кожного разу, коли ви бачите дюни – ми в Абу-Дабі,

– наголошує Верметт.

Режисер Дені Вільнев також наголошував, що для другої частини команда «провела значно більше часу в пустелі», про що йдеться у промоматеріалах, які отримало Variety.

Окремі сцени Арракіса знімали й у пустелі Ваді-Рум на півдні Йорданії – місці, яке часто називають "земним Марсом" через його позаземні пейзажі. Її червоні скелі та безкраї піски давно приваблюють кінематографістів: окрім "Дюни", тут також знімали "Марсіанин" та "Бунтар Один. Зоряні Війни".

Що відомого знімали в Україні?

Світові артисти вважають Україну повноцінною знімальною локацією, а найчастіше у кадрі різних фільмів, серіалів та кліпів можна побачити індустріальний Київ: мости, житлові райони тощо.

Наприклад, кліп на пісню "Nothing Breaks Like a Heart", яка стала сумісною роботою британського діджея Марка Ронсона та американської співачки Майлі Сайрус, знімали всього кілька днів. За цей час в кадр потрапив Дарницький міст та столичні дороги.

Водночас інші артисти показували ще більше київського колориту. Відтак у відео Sante співака Поль Ван Авера, який відомий як Stromae, можна впізнати мости через Дніпро, бібліотеку Вернадського та навіть Будинок кіно, зазначають у Vogue Ukraine.

Ще одним прикладом є кліп на пісню "Trouble in Town" всесвітньо відомого гурту Coldplay, над яким працювала українська команда. У самому відео з'являються готелі, торгові центри й станції метро Києва.

Крім того, є випадки, коли світові артисти можуть навіть не приїжджати в Україну особисто, але їхні кліпи все одно створюють тут. Так було з відео "We're Good" Dua Lipa, за фільмування якого відповідав український продакш Shelter. Кадри зі співачкою були відзняті в США, а решта кліпу – у Києві, йдеться у добірці "ТиКиїв".

Що приховують відомі фільми, зокрема про Гаррі Поттера?

У частині саги про Гаррі Поттера та в'язня Азкабану фанати помітили деталь, яку раніше всі ігнорували. Наприкінці, у фінальних титрах, творці фільму залишили "пасхальний елемент".

Річ у тім, що титри оформлені у вигляді Карти мародерів, яка показує хто та як переміщується по Гоґвортсу. Однак уважні фанати помітили, що розташування слідів у нижчій частині кадру дивні – виглядають так, ніби 2 персонажів перебувають у доволі близькому контакті. Це наштовхнуло на думку про прихований інтимний натяк.

Однак це справді виявилися не просто здогадки, адже автор титрів Рас Вазерелл фактично підтвердив, що такий "жарт" справді був закладений свідомо. За його словами, він хотів додати у фільм єдиний подібний момент, але зробити це максимально непомітно. І йдеться не про щось відверте, а лише про поцілунок.

Насправді раніше цей елемент хотіли прибрати, але згодом режисер Альфонсо Куарон дозволив залишити його як невеликий жарт для найуважніших глядачів.