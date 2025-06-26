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Тренди Будь у тренді Заборонений в СРСР раніше та символ боротьби зараз: факти про прапор кримських татар
26 червня, 15:04
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Заборонений в СРСР раніше та символ боротьби зараз: факти про прапор кримських татар

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • 26 червня відзначають День кримськотатарського прапора, що символізує боротьбу за незалежність і звільнення Криму.

  • Прапор – блакитне полотно із золотистою тамгою, символ ханської влади, відновлений після незалежності України у 1991 році.

     

     

26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. Він має цікаву символіку та значення для цього народу.

Свято з'явилось у 2010 році та його відзначають не тільки в Україні, а й у інших країнах світу. 24 Канал зібрав цікаві факти про прапор кримських татар. 

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Чому саме 26 червня

Дату обрали не просто так. Насправді саме 26 червня пройшов перший Курултай (національний з'їзд) у 1919 році. 

Що це за знак на кримськотатарському прапорі

Прапор цього народу – блакитне полотно із золотистим знаком. Це тамга. Вона належала династії Ґераїв, що правила в Криму. Це знак ханської влади. 

Що таке тамга 

Це родовий або особистий знак для позначення майна. У Криму кожен знаний рід мав власну тамгу. 

Існує багато версій щодо походження цього знаку. Вчені припускають, що це – терези, знак справедливості. 

Перша письмова згадка

Вперше про прапор корінного народу Криму згадується у 1919 році. Примітно, що його згадують у офіційному документі, який вже затверджує цей стяг та герб кримських татар.


В Україні відзначають День кримськотатарського прапора / Фото КМДА

Прапор заборонили у СРСР

Після приходу до влади комуністів прапор кримських татар перестали використовувати на публічних заходах. Це – ще одне свідчення злочинів Радянського Союзу проти ідентичностей, які не вписувались у їхнє світобачення. 

Відновлення прапора

Стяг знову офіційно затвердили та почали публічно використовувати після проголошення незалежності України у 1991 році.

Символ боротьби 

Кримські татари пережили багато трагедій у своїй історії і саме їхній стяг став символом боротьби за власну державу. Зараз він є символом звільнення півострова від російської окупації, яка триває вже понад 10 років. Часто саме цей прапор можна побачити поряд із українським у рамках партизанських акцій, які свідчать нагадуванням для росіян, що їм тут не місце. 

До речі, раніше була річниця знайдення Скіфської пекторалі. Ймовірно, вона була символом влади і належала правителю скіфів. Пектораль має кілька ярусів, які символізують боротьбу за життя, народження нового життя та світове дерево, а після її знахідки одразу доповіли КДБ.

 