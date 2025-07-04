Державної мови немає, а прапор змінювали 25 разів: 5 фактів про США, які здивують кожного

4 липня у США відзначають День Незалежності. Сполучені Штати заведено вважати взірцем світової демократії і країна відіграє важливу роль у нашому житті.

249 років тому американські штати проголосили незалежність від Великої Британії та утворили нову державу – США. І сьогодні 24 Канал розповість факти про Сполучені Штати, які вас здивують.

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Немає державної мови

Вам могло б здатися, що в американському законодавстві прописана англійська мова як держава. Проте за 249 років існування Сполучених штатів так і не з'явився закон, який би закріплював за якоюсь мовою статус державної на всіх рівнях. Хоча, звісно, мовою США є англійська. Проте друга за популярністю – іспанська.

Прапор змінювали 25 разів

Американський прапор найчастіше у світі зазнавав змін, а все з дуже простих причин. Річ у тім, що зірки у верхньому лівому кутку стяга символізують кількість штатів у складі федерації, а їхня кількість з моменту проголошення незалежності США тільки зростала.

На прапорі США є 13 червоних та білих смуг, які символізують власне ту кількість штатів, які утворили нову країну 4 липня 1776 року. У першому варіанті прапора в кутку було 13 зірок. Чинний варіант американського прапора затвердили 4 липня 1960 року, коли Гаваї отримали статус 50-го штату США.



Прапор США змінювали 25 разів / Фото Getty Images

Купівля Аляски

Аляска стала частиною США у 1867 році, коли її продала Російська імперія. Тоді США заплатили за понад 1,5 мільйона квадратних кілометрів території 7,2 мільйона доларів золотом.

Тобто 1 квадратний кілометр території обійшовся американцям у 4,74 долара. Уявіть, як реагувала Російська імперія, коли через кілька десятків років на Алясці знайшли золото і почалася так звана "золота лихоманка".

Статус штату Аляска отримала тільки у 1959 році.

Закони, які вражають

США відомі неординарними законами на різних рівнях. Наприклад – у місті Колумбус у штаті Огайо заборонено продавати кукурудзяні пластівці у неділю.

А взагалі в США не можна придбати "Кіндер-сюрприз", бо ухвалений у 1938 році забороняє класти неїстівні предмети у їжу, тому шоколадні яйця з іграшкою всередині тут поза законом.

Купівля диплома адмірала

У США можна купити диплом адмірала та очолити флот і це не корупція. Річ у тім, що такі дії є абсолютно законними у штаті Небраска. Там можна придбати диплом, юрисдикція якого визнана на території самого штату, що дає дозвіл очолити флот. Тільки от біда – Небраска немає виходу до моря.