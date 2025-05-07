Не 24 серпня: історик розповів, коли насправді Україна має відзначати День Незалежності

Багато українців вважають 24 серпня 1991 року початком незалежності нашої держави. Проте проголошення незалежності України відбулося значно раніше.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова в YouTube.

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Коли насправді було проголошено незалежність України

За словами Алфьорова, справжня дата проголошення незалежності України – 22 січня 1918 року. Саме в цей день Українська Центральна Рада ухвалила Четвертий Універсал, яким офіційно оголосила створення самостійної Української Народної Республіки.

Копія Четвертого Універсалу / Фото cn.archives.gov.ua

Історик додав, що вже за рік, 22 січня 1919 року, на річницю проголошення незалежності відбувся Акт Злуки – об'єднання УНР і ЗУНР, яке нині відзначають як День Соборності.

Чому День Незалежності України святкують 24 серпня

Алфьоров також пояснив, чому так сталося, що саме 24 серпня заведено вважати днем, коли проголосили незалежність України.

Коли 24 серпня 1991 року ми проголошували незалежність, в оригінальній чернетці Левка Лук'яненка було написано, що це Універсал про відновлення незалежності, адже ми відновили в 1991 році Незалежність, яка була проголошена 22 січня 1918 року,

– наголошує Алфьоров.

Чернетка Акту проголошення незалежності України, написана Левком Лук’яненком / Фото Мустафи Найєма

Однак саме комуністи наполягли на тому, щоб 24 серпня 1991 року проголосили незалежність України, а не відновити її.

До слова, раніше ми писали про те, яке місто в Україні є найстарішим. Цікаво, що воно з'явилося майже на тисячу років раніше Києва.