Від "Марії" до "Абрикос Донбасу": кого із українських сучасних поетів варто почитати

В Україні 21 березня відзначають День поезії. Примітно, що під час повномасштабної війни поетична майстерність набула нового значення та тепер відображає нашу дійсність та відгукується кожному із українців.

Сучасна українська поезія розвивається в умовах війни, суспільних трансформацій та пошуків нової ідентичності. 24 Канал розповідає про п'ятьох поетів, які є одними з найпотужніших голосів нашого часу.

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Сергій Жадан

Сергій Жадан – один із найвідоміших українських поетів, музикантів, письменників і перекладачів. Народився у 1974 році в Старобільську, а нині живе й працює в Харкові. Його поезія часто торкається тем війни, революції, соціальної несправедливості та долі простої людини. Окрім літературної діяльності, Жадан активно займається волонтерством і підтримує українських військових. Найвідоміші збірки: "Життя Марії", "Список кораблів", "Антена".

Катерина Калитко

Катерина Калитко – поетка, перекладачка та авторка прози, народилася у 1982 році у Вінниці. Вона є однією з найглибших і найінтелектуальніших сучасних українських поеток, її тексти пронизані темами війни, пам’яті, ідентичності та еміграції. Вона також перекладає твори з боснійської, хорватської та сербської мов. За свою творчість отримала низку престижних нагород, зокрема «Книгу року BBC». Найвідоміші збірки: "Ніхто нас тут не знає, і ми – нікого", "Бунар".



"Ніхто нас тут не знає, і ми – нікого" / Фото з сайту видавництва

Юрій Іздрик

Юрій Іздрик – поет, прозаїк, культурний діяч, народився у 1962 році в Калуші. Його поезія експериментальна, філософська та часто поєднується з візуальними мистецтвами. Він є одним із засновників культового літературного журналу "Четвер", який значно вплинув на розвиток сучасної української літератури. Його творчість часто характеризують як урбаністичну й мінімалістичну, з особливим ритмом і лаконічністю. Найвідоміші збірки: "UNDERWORD", "Ліниві і ніжні".

Любов Якимчук

Любов Якимчук – поетка, народилася у 1985 році в Луганській області. Її вірші присвячені війні, розпаду Донбасу, втраті дому та людським трагедіям, що супроводжують бойові дії. Вона активно виступає на міжнародних фестивалях та займається перформативним мистецтвом, поєднуючи поезію з музикою й театром. Її збірка "Абрикоси Донбасу" здобула широке визнання та стала символом війни на сході України.



"Абрикоси Донбасу" / Фото з сайту видавництва

Остап Сливинський

Остап Сливинський – поет, перекладач, літературознавець, народився у 1978 році у Львові. Його поезія наповнена філософськими мотивами, алюзіями на історичні події та експериментами з мовою. Окрім літературної діяльності, він перекладає польську та болгарську поезію, а також займається активізмом, зокрема допомагає вимушеним переселенцям. Найвідоміші збірки: "Адам", "Червоні літери".

Поети – військові прочитали вірш "Нескорений"

До Всесвітнього дня поезії українські військовослужбовці записали відео, в якому декламують знаковий вірш Invictus ("Нескорений") Вільяма Ернеста Генлі, щоб подякувати Великій Британії за підтримку України у повномасштабній війні та нагадати, що боротьба за свободу від тиранії триває.

Текст Invictus читають поети та військовослужбовці Павло Вишебаба, Микола Антощак, Олексій Каркачов, Артур Дронь, а також письменник і ветеран Павло Матюша.

Відеозвернення було створене громадською організацією Ukraine WOW за сприяння мережі мультимаркетів "Аврора" та за підтримки "Культурного десанту".

Військові – поети зачитали вірш: дивіться пост

Ці автори творять сучасний український літературний простір, реагуючи на виклики часу та залишаючи слід у культурній пам’яті.