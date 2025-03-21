Сучасна українська поезія розвивається в умовах війни, суспільних трансформацій та пошуків нової ідентичності. 24 Канал розповідає про п'ятьох поетів, які є одними з найпотужніших голосів нашого часу.

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Сергій Жадан

Сергій Жадан – один із найвідоміших українських поетів, музикантів, письменників і перекладачів. Народився у 1974 році в Старобільську, а нині живе й працює в Харкові. Його поезія часто торкається тем війни, революції, соціальної несправедливості та долі простої людини. Окрім літературної діяльності, Жадан активно займається волонтерством і підтримує українських військових. Найвідоміші збірки: "Життя Марії", "Список кораблів", "Антена".

Катерина Калитко

Катерина Калитко – поетка, перекладачка та авторка прози, народилася у 1982 році у Вінниці. Вона є однією з найглибших і найінтелектуальніших сучасних українських поеток, її тексти пронизані темами війни, пам’яті, ідентичності та еміграції. Вона також перекладає твори з боснійської, хорватської та сербської мов. За свою творчість отримала низку престижних нагород, зокрема «Книгу року BBC». Найвідоміші збірки: "Ніхто нас тут не знає, і ми – нікого", "Бунар".



"Ніхто нас тут не знає, і ми – нікого" / Фото з сайту видавництва

Юрій Іздрик

Юрій Іздрик – поет, прозаїк, культурний діяч, народився у 1962 році в Калуші. Його поезія експериментальна, філософська та часто поєднується з візуальними мистецтвами. Він є одним із засновників культового літературного журналу "Четвер", який значно вплинув на розвиток сучасної української літератури. Його творчість часто характеризують як урбаністичну й мінімалістичну, з особливим ритмом і лаконічністю. Найвідоміші збірки: "UNDERWORD", "Ліниві і ніжні".

Любов Якимчук

Любов Якимчук – поетка, народилася у 1985 році в Луганській області. Її вірші присвячені війні, розпаду Донбасу, втраті дому та людським трагедіям, що супроводжують бойові дії. Вона активно виступає на міжнародних фестивалях та займається перформативним мистецтвом, поєднуючи поезію з музикою й театром. Її збірка "Абрикоси Донбасу" здобула широке визнання та стала символом війни на сході України.



"Абрикоси Донбасу" / Фото з сайту видавництва

Остап Сливинський

Остап Сливинський – поет, перекладач, літературознавець, народився у 1978 році у Львові. Його поезія наповнена філософськими мотивами, алюзіями на історичні події та експериментами з мовою. Окрім літературної діяльності, він перекладає польську та болгарську поезію, а також займається активізмом, зокрема допомагає вимушеним переселенцям. Найвідоміші збірки: "Адам", "Червоні літери".

Поети – військові прочитали вірш "Нескорений"

До Всесвітнього дня поезії українські військовослужбовці записали відео, в якому декламують знаковий вірш Invictus ("Нескорений") Вільяма Ернеста Генлі, щоб подякувати Великій Британії за підтримку України у повномасштабній війні та нагадати, що боротьба за свободу від тиранії триває.

Текст Invictus читають поети та військовослужбовці Павло Вишебаба, Микола Антощак, Олексій Каркачов, Артур Дронь, а також письменник і ветеран Павло Матюша.

Відеозвернення було створене громадською організацією Ukraine WOW за сприяння мережі мультимаркетів "Аврора" та за підтримки "Культурного десанту".

Військові – поети зачитали вірш: дивіться пост

Ці автори творять сучасний український літературний простір, реагуючи на виклики часу та залишаючи слід у культурній пам’яті.