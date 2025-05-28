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28 травня, 12:23
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Юні бандуристи влаштували спонтанний концерт у потязі та розчулили соцмережі

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Діти виконали пісню "Їхали козаки" на бандурах у вагоні потяга, і відео з цим виступом стало популярним у TikTok, набравши понад 650 тисяч переглядів.
  • Відео отримало понад 90 тисяч вподобайок і більш як 4 тисячі коментарів, користувачі висловлюють захоплення та вдячність за виконання української музики.

У TikTok стрімко набирає популярності відео, на якому діти виконують пісню "Їхали козаки" на бандурах просто у вагоні потяга. Його вже переглянули понад пів мільйона разів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувачки @madlena_r у TikTok.

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Що відомо про виступ юних бандуристів у потязі

Як розповіла авторка відео, це був зовсім не запланований виступ. Юні музикантки поверталися з конкурсу в Трускавці, коли вирішили подарувати пасажирам частинку української музики.

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Коли заходиш у вагон з таким "багажем", багато хто дивується й не розуміє, що ми веземо – тож ми вирішили познайомити людей із живим звучанням бандури. Дехто з пасажирів розказав, що чув бандуру тільки по телевізору чи радіо, а наживо – ніколи, 
– розповіла авторка відео. 

Вона додала, що не всі були в захваті від такої ідеї – одна пасажирка обурилася та викликала провідницю, а потім навіть начальницю потяга. Але замість заборони – діти отримали дозвіл на виступ.

"І вона прозвучала. Щиро, від серця, як завжди. Бо музика – це не завада. Це дотик до душі", – написала авторка.

У коментарях користувачі не стримують емоцій:

  • "як же це гарно, аж мурахи по шкірі, дітки молодці, я вже плачу";
  • "дівчатка ви супер, ви неймовірні. Дякую вам за наше за українське";
  • "оце пощастило людям у вагоні";
  • "найкращий інструмент у світі".

Зауважимо, що відео вже переглянули понад 650 тисяч разів. Воно зібрало понад 90 тисяч вподобайок і більш як 4 тисячі коментарів.

До слова, раніше ми розповідали про те, як TikTok підкорило виконання пісні "Десь заграла плакуча гітара". На відео можна помітити, як один чоловік грав на баяні, а довкола нього зібралися інші, які підспівували разом із ним.