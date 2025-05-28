Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользовательницы @madlena_r в TikTok.

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Что известно о выступлении юных бандуристов в поезде

Как рассказала автор видео, это было совсем не запланированное выступление. Юные музыкантки возвращались с конкурса в Трускавце, когда решили подарить пассажирам частичку украинской музыки.

Юные бандуристы сыграли в поезде: смотрите видео

Когда заходишь в вагон с таким "багажом", многие удивляются и не понимают, что мы везем – поэтому мы решили познакомить людей с живым звучанием бандуры. Некоторые из пассажиров рассказал, что слышал бандуру только по телевизору или радио, а вживую – никогда,

– рассказала автор видео.

Она добавила, что не все были в восторге от такой идеи – одна пассажирка возмутилась и вызвала проводницу, а потом даже начальницу поезда. Но вместо запрета – дети получили разрешение на выступление.

"И оно прозвучало. Искренне, от сердца, как всегда. Потому что музыка – это не помеха. Это прикосновение к душе", – написала автор.

В комментариях пользователи не сдерживают эмоций:

"как же это красиво, аж мурашки по коже, детки молодцы, я уже плачу";

"девочки вы супер, вы невероятные. Спасибо вам за наше за украинское";

"Вот повезло людям в вагоне";

"лучший инструмент в мире".

Заметим, что видео уже посмотрели более 650 тысяч раз. Оно собрало более 90 тысяч лайков и более 4 тысяч комментариев.

К слову, ранее мы рассказывали о том, как TikTok покорило исполнение песни "Где-то заиграла плакучая гитара". На видео можно заметить, как один человек играл на баяне, а вокруг него собрались другие, которые подпевали вместе с ним.