Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувачки @madlena_r у TikTok.
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Що відомо про виступ юних бандуристів у потязі
Як розповіла авторка відео, це був зовсім не запланований виступ. Юні музикантки поверталися з конкурсу в Трускавці, коли вирішили подарувати пасажирам частинку української музики.
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Коли заходиш у вагон з таким "багажем", багато хто дивується й не розуміє, що ми веземо – тож ми вирішили познайомити людей із живим звучанням бандури. Дехто з пасажирів розказав, що чув бандуру тільки по телевізору чи радіо, а наживо – ніколи,
– розповіла авторка відео.
Вона додала, що не всі були в захваті від такої ідеї – одна пасажирка обурилася та викликала провідницю, а потім навіть начальницю потяга. Але замість заборони – діти отримали дозвіл на виступ.
"І вона прозвучала. Щиро, від серця, як завжди. Бо музика – це не завада. Це дотик до душі", – написала авторка.
У коментарях користувачі не стримують емоцій:
- "як же це гарно, аж мурахи по шкірі, дітки молодці, я вже плачу";
- "дівчатка ви супер, ви неймовірні. Дякую вам за наше за українське";
- "оце пощастило людям у вагоні";
- "найкращий інструмент у світі".
Зауважимо, що відео вже переглянули понад 650 тисяч разів. Воно зібрало понад 90 тисяч вподобайок і більш як 4 тисячі коментарів.
До слова, раніше ми розповідали про те, як TikTok підкорило виконання пісні "Десь заграла плакуча гітара". На відео можна помітити, як один чоловік грав на баяні, а довкола нього зібралися інші, які підспівували разом із ним.