Нова "золота рибка" України: 2-річна дівчинка встановила неймовірний рекорд у плаванні

Україна славиться своїми плавцями, серед яких такі відомі спортсмени як Яна Клочкова, Михайло Романчук, Денис Силантьєв і багато інших. Що на внутрішній арені, що на світовій – українці відомі своїми рекордами. Дехто, як дівчинка з Одеси, зуміла встановити свій перший рекорд у вкрай ранньому віці.

Одеситка Емма Клочкова стала наймолодшою в Україні дитиною, яка пропливла 25 метрів у басейні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

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Дівчинка з Одеси встановила рекорд України

На момент встановлення фантастичного рекорду дівчинці було лише 2 роки й 4 місяці. Для встановлення рекорду їй знадобилося 3 хвилини 29 секунд.

Таким чином Емма Клочкова визнана наймолодшою в Україні дитиною, яка проплила в басейні дистанцію 25 метрів.

Це було дуже зворушливо – в цю хвилину Еммі аплодували всі люди в басейні!,

– написала Лана Вєтрова.

Маленька спортсменка займалася з тренеркою Ілоною Гаркун. Як розповіла Лана Вєтрова, саме тренерка зуміла налаштувати Емму на встановлення рекорду.



Дівчинка з Одеси встановила рекорд України / Фото з фейсбуку Лани Вєтрової

У коментарі "УП. Життя" Лана Вєтрова розповіла, що дитяче плавання – одна з найпопулярніших ніш для встановлення національного рекорду.

З 2018 року українці встановлювали вже 6 рекордів у цій номінації, причому найбільше рекордсменів було з Одеси.

Окрім 25-метрівки у басейні, діти встановлюють рекорди з плавання в ластах, плавання під водою, подолання 50 метрів у басейні.