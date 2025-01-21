Одесситка Эмма Клочкова стала самым молодым в Украине ребенком, которая проплыла 25 метров в бассейне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу Национального реестра рекордов Украины Лану Ветрову.

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Девочка из Одессы установила рекорд Украины

На момент установления фантастического рекорда девочке было всего 2 года и 4 месяца. Для установления рекорда ей понадобилось 3 минуты 29 секунд.

Таким образом Эмма Клочкова признана самым молодым в Украине ребенком, которая проплыла в бассейне дистанцию 25 метров.

Это было очень трогательно – в эту минуту Эмме аплодировали все люди в бассейне!,

– написала Лана Ветрова.

Маленькая спортсменка занималась с тренером Илоной Гаркун. Как рассказала Лана Ветрова, именно тренер сумела настроить Эмму на установление рекорда.



Девочка из Одессы установила рекорд Украины / Фото из фейсбука Ланы Ветровой

В комментарии "УП. Жизнь" Лана Ветрова рассказала, что детское плавание – одна из самых популярных ниш для установления национального рекорда.

С 2018 года украинцы устанавливали уже 6 рекордов в этой номинации, причем больше всего рекордсменов было из Одессы.

Кроме 25-метровки в бассейне, дети устанавливают рекорды по плаванию в ластах, плавание под водой, преодоление 50 метров в бассейне.