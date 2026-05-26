Дзеркало в ліфті не для краси: чому справжня причина може здивувати

Майже кожен ліфт сьогодні має дзеркала. Більшість людей використовують їх, аби швидко поправити волосся, перевірити вигляд чи навіть зробити селфі. Але насправді дзеркала в ліфтах мають значно важливішу функцію, ніж просто декоративну.

Чому дзеркала в ліфтах з'явилися не лише для краси і як їх використовують для безпеки пасажирів, пишуть в Mental Floss.

Чому дзеркала стали обов'язковою частиною ліфтів?

Дзеркало як конкретний вибір дизайну має набагато більше значення, ніж просто можливість перевірити свою зовнішність.

Річ у тім, що стояти всередині металевої коробки, яку підіймають або опускають усередині будівлі, є не найцікавішим способом провести час. А тому інженери дійшли до висновку, що дзеркала в ліфтах можуть відволікати пасажирів під час поїздки.

Відтак поки ліфт рухається, люди можуть подивитися на себе, перевірити зачіску чи одяг замість того, щоб просто дивитися на стіни. До того ж це робить поїздку психологічно комфортнішою та менш нудною.

Також, з психологічної точки зору, ліфти можуть викликати тривогу та клаустрофобію, тобто коли є страх до закритих просторів. Але додавання дзеркал всередині них може допомогти створити ілюзію більшого простору, роблячи їх менш обмеженими та таким чином полегшуючи відчуття паніки.

Крім того, дзеркала мають і практичну функцію безпеки. Відбиваючі поверхні дозволяють бачити не лише себе, а й інших людей у кабіні, а тому можна запобігти кишеньковим крадіжкам, підозрілій поведінці та навіть можливим нападам.

Цікаво, що є припущення, що перші дзеркала в ліфтах взагалі були встановлені в японських висотних будинках з однієї дуже конкретної причини: доступ для інвалідних візків. Через невеликі розміри кабін людям на кріслах колісних часто складно розвернутися всередині ліфта.

Але дзеркало на задній стінці металевої коробки дозволяє бачити простір позаду себе під час виїзду, працюючи як дзеркало заднього виду в автомобілі. Внаслідок цього люди можуть зручніше залишати ліфт, не зачепивши стіни чи інших пасажирів.

Який унікальний ліфт є в Україні?

В Україні існує унікальний ліфт-патерностер, який збудували в Ужгороді. Його встановили у 1936 році в будівлі Закарпатської ОДА і він досі є придатним для використання. Крім того, це наразі єдиний такий механізм в країні.

Зауважте, що назва "патерностер" походить від латинського Pater noster ("Отче наш"). Все через те, що рух кабінок нагадував перебір чоток під час молитви.

Особливість цього ліфта в тому, що він працює безперервно, не має дверей та рухається зі швидкістю близько 0,25 метра у секунду.

Він має 14 кабінок, кожна з яких розрахована на 2 осіб. Таким чином за один раз ліфт може перевозити до 28 пасажирів.

Реакція на цей механізм в людей різна, але здебільшого є відчуття настороги. Відтак через це його називають ще жартома "нічним жахіттям, а не ліфтом". Хоч, наприклад, в Празі схожий ліфт перетворили на туристичну атракцію: туди водять платні екскурсії та показують історичні приміщення будівлі.